Pierre Poilievre continuera de bouder la presse parlementaire

Si Pierre Poilievre n’a tenu qu’une poignée de points de presse depuis son élection à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC) et n’a accordé que quelques entrevues triées sur le volet, ce n’est pas un accident de parcours. Le nouveau chef indique qu’il compte garder le cap et refuse de laisser la presse parlementaire « contrôler l’agenda ». Une stratégie qui comporte toutefois des risques, soutiennent d’anciens stratèges.

Élu chef conservateur le 10 septembre, M. Poilievre n’a organisé qu’une seule conférence de presse au parlement fédéral en 60 jours. L’événement avait été tendu. Le chef n’avait pas prévu prendre de questions des médias et s’était retrouvé chahuté par un journaliste, jusqu’à ce qu’il accepte de répondre à quelques-uns d’entre eux. Il n’a pas rencontré la presse parlementaire depuis.

« J’ai pris des questions des journalistes », s’est-il défendu, de passage à Vancouver mercredi. Outre ce point de presse, le chef en a tenu deux autres — un à Toronto et un à Vancouver — depuis son élection. Ces deux disponibilités médiatiques n’avaient pas été annoncées aux médias parlementaires, qui reçoivent quotidiennement l’itinéraire des autres chefs de parti.

« Mais ce n’est pas juste des journalistes sur la colline du Parlement qui peuvent poser des questions », a scandé M. Poilievre, dans un échange un peu tendu avec l’un de ces journalistes, qui était de passage lui aussi à Vancouver.

« La Tribune de la presse parlementaire croit qu’elle devrait dominer le débat politique, a raillé le chef conservateur, en répétant qu’il voulait aller à la rencontre de médias locaux ou multiculturels. Ce ne sera plus seulement la Tribune de la presse parlementaire qui aura sa voix. Tous les Canadiens auront une voix. » M. Poilievre a également accordé quelques entrevues à des journalistes sympathiques au PCC.

Un risque à long terme

La stratégie est simple, aux yeux de l’ancien stratège Rodolphe Husny : Pierre Poilievre ne veut s’exprimer que sur les dossiers économiques, qui préoccupent les électeurs, et donc éviter de prendre part à trop de points de presse ou d’entrevues, où il pourrait devoir commenter d’autres sujets.

À court terme, la tactique peut fonctionner. M. Poilievre n’a pas tenu le traditionnel point de presse pour commenter l’énoncé économique du gouvernement, mais des extraits de son discours aux Communes ont néanmoins été repris par les médias.

L’économie étant le sujet de l’heure, ces propos du chef de l’opposition officielle seront toujours recherchés, explique M. Husny. « Une fois que les nouvelles économiques vont diminuer, c’est sûr qu’il faudra un rééquilibrage. Car il pourrait alors y avoir un risque que le message — voulant qu’il ne s’adresse pas aux médias — se cristallise », analyse l’ancien stratège au gouvernement de Stephen Harper.

M. Poilievre ne devrait toutefois pas attendre trop longtemps pour ajuster le tir, de l’avis de Marc-André Leclerc, qui a été chef de cabinet de l’ancien chef conservateur Andrew Scheer. « Il a besoin d’élargir son électorat », affirme M. Leclerc.

Lors d’une course à la chefferie, un candidat fait bien de miser surtout sur les réseaux sociaux pour atteindre le plus de membres possible. Mais en contexte préélectoral et électoral, le chef doit atteindre plus d’électeurs, note M. Leclerc. « Et on sait que l’électorat plus âgé, qui vote davantage conservateur, ce sont aussi des consommateurs de médias traditionnels qui sont moins sur les plateformes électroniques. Il faut leur parler, à eux aussi. »

Un sondage Léger-TVA révélait cette semaine que le PCC demeurait troisième au Québec, avec 18 % des intentions de vote — contre 19 % à l’époque d’Erin O’Toole. À l’échelle canadienne, M. Poilievre chauffe M. Trudeau.

Pierre Poilievre a répondu aux 10 questions des journalistes présents à Vancouver.

Il n’a pas voulu commenter les publications de la nouvelle directrice des communications du parti. Sarah Fischer avait appuyé le Convoi de la liberté qui occupait Ottawa l’hiver dernier et qualifié leurs klaxons incessants de « musique à [ses] oreilles ». Elle aurait aussi repris la théorie complotiste voulant que le Forum économique mondial essaie de dominer le monde.

Le chef a rétorqué que ses priorités économiques étaient aussi celles de « toute [son] équipe ».