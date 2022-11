Trudeau a dit à Ford qu’il avait tous les outils pour rouvrir le pont Ambassador

Un document publié à la commission Rouleau montre qu’avant d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, l’hiver dernier, Justin Trudeau a déclaré à Doug Ford que la police n’avait pas besoin de plus d’outils juridiques pour déloger les manifestants du pont Ambassador.

Un compte rendu de cette conversation du 9 février entre les deux premiers ministres a été déposé en preuve à la Commission sur l’état d’urgence, qui enquête sur la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Cette loi octroyait aux autorités des pouvoirs temporaires et exceptionnels dans le but de déloger les manifestants du centre-ville d’Ottawa et de passages frontaliers.

Selon ce compte rendu, M. Ford a dit à M. Trudeau que la réouverture du pont Ambassador, entre Windsor et Detroit, était prioritaire pour son gouvernement, et que le procureur général de l’Ontario cherchait des moyens juridiques de donner à la police plus d’outils.

M. Trudeau déclare alors que cette manifestation est illégale et que le gouvernement de l’Ontario ne devrait pas avoir besoin de plus d’outils juridiques, selon le compte rendu.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, le jour même où le pont Ambassador, libéré des manifestants, a rouvert à la circulation.

La Commission sur l’état d’urgence, présidée par le juge Paul Rouleau, tient des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre.

