L’argent en santé doit être efficace, dit Trudeau

Le gouvernement fédéral investira davantage dans les soins de santé, mais Justin Trudeau soutient qu’il doit également s’assurer que les Canadiens voient les résultats d’un système éventuellement amélioré.

Le premier ministre a fait ces commentaires à Laval lundi, alors que les 13 ministres provinciaux et territoriaux de la Santé doivent rencontrer leur homologue fédéral, Jean-Yves Duclos, lundi et mardi à Vancouver.

M. Trudeau affirme que son gouvernement s’est engagé à investir « beaucoup plus » dans les soins de santé, tout en soulignant une récente déclaration du président de l’Association médicale canadienne, selon laquelle il ne servait à rien d’investir plus d’argent dans un système défaillant.

Il a soutenu que son gouvernement voulait s’assurer que les gens ont accès à un médecin de famille et à des services de santé mentale, et qu’ils savent que les urgences sont ouvertes lorsque leur enfant en a besoin.

La rencontre fédérale-provinciale des ministres de la Santé est la première à se tenir « en personne » depuis 2018.

Les premiers ministres des provinces et des territoires s’étaient rencontrés à Victoria en juillet, et avaient réitéré leur demande pour une hausse importante des transferts en santé du gouvernement fédéral. Les provinces souhaitent toujours que ces transferts fédéraux passent de 22 % à 35 % des coûts des soins de santé.

M. Trudeau a répété lundi qu’au-delà de l’argent, la prestation des soins de santé devait être améliorée pour les Canadiens. « On sait que ça prend plus d’investissement dans notre système de santé, et comme j’ai dit, le gouvernement fédéral est là » pour le faire, a-t-il déclaré lors d’un déplacement à Laval.

« Mais tout le monde sait très bien que ce n’est pas juste de l’argent que ça prend : c’est des transformations dans notre système de santé, c’est des améliorations, des résultats qu’on livre pour les citoyens, et c’est pour ça que les ministres de la Santé sont réunis », a-t-il dit.

« On veut aussi s’assurer que les Canadiens, et que nos travailleurs dans le système de santé, reçoivent les bénéfices de ces investissements pour livrer de meilleurs systèmes de santé à travers le pays — c’est exactement ce qu’on est en train de travailler avec eux (les ministres) maintenant. »

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a affirmé que l’argent supplémentaire était nécessaire alors que sa province doit s’attaquer aux pénuries d’infirmières et de médecins, qu’elle s’efforce d’améliorer l’accès aux soins de santé à distance et renforce les services de santé mentale et de toxicomanie liés à la crise des opioïdes.

La semaine dernière, l’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières du Canada et SoinsSantéCAN, qui représente diverses organisations et des hôpitaux, ont également fait front commun, avant la conférence fédérale-provinciale, pour inciter les ministres à travailler ensemble, au-delà des « conflits de compétences », afin de résoudre la crise qui sévit partout au pays.

La coalition presse les divers ordres de gouvernements « de mettre de côté la rhétorique partisane et les conflits de compétences » et « d’établir des priorités communes », afin de régler une crise qui touche « de façon similaire » l’ensemble de la population canadienne.

La coalition recommande notamment d’instaurer des permis d’exercice pancanadiens, d’aider les professionnels formés à l’étranger à obtenir un permis de pratique au Canada et d’élaborer une stratégie nationale de planification des ressources humaines en santé.