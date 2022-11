Une perspective d’équilibre budgétaire pour le Canada sur fond de risque de récession

Le gouvernement fédéral télégraphiait depuis des semaines déjà que les perspectives économiques du Canada se sont assombries. La mise à jour économique d’Ottawa est venue confirmer que l’économie du pays est en « période de croissance anémique ». Le gouvernement réduit donc la cadence de ses dépenses, pour ne promettre que de l’aide très ciblée. Et il pige un peu dans ses revenus, gonflés par l’inflation, pour encourager des investissements à moyen terme dans les énergies propres.

La restreinte budgétaire permet ainsi à Ottawa de réduire son déficit et d’entrevoir pour la première fois un retour à l’équilibre budgétaire dans cinq ans. Si son scénario plus pessimiste ne se concrétise pas.

L’incertitude économique mondiale et la « récession causée par la pandémie » teintent le dernier énoncé économique de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Pour en tenir compte, son document présente donc deux scénarios de projections budgétaires.

Le scénario privilégié par le ministère des Finances prévoit un déficit moins élevé que prévu cette année, de 36,4 milliards de dollars (contre 52,8 milliards prévus dans le dernier budget du mois d’avril). Le déficit atteindrait 3,4 milliards en 2026-2027 (contre 8,4 milliards au budget) et les coffres du gouvernement fédéral pourraient revenir en situation d’équilibre budgétaire l’année suivante avec un surplus projeté de 4,5 milliards.

La mise à jour économique prévoit par contre aussi un deuxième scénario : un déficit de 49 milliards cette année et qui se chiffrerait encore à 8,3 milliards de dollars dans cinq ans. Un ralentissement économique plus prononcé exclurait la perspective de retour à l’équilibre budgétaire. Un haut fonctionnaire a assuré que le premier scénario demeurait celui privilégié par le ministère des Finances. Mais que la seconde hypothèse soit incluse à l’énoncé budgétaire témoigne des risques de recul économique.

L’inflation continuera probablement de se chiffrer au-dessus de 2 % jusqu’au troisième trimestre de 2023, pour ne revenir à ce seuil qu’en 2024, prédit le ministère des Finances. La croissance du produit intérieur brut s’en trouvera donc ralentie, pour n’atteindre que 0,7 % l’an prochain.

De l’aide aux travailleurs

Pour l’année en cours, l’inflation aura permis des revenus plus élevés que prévu, de 40 milliards (plutôt que 15,4 milliards prévus au budget). Ceux de l’an prochain seraient de 33,8 milliards (contre 12,9 milliards prévus).

La ministre Freeland y pige pour verser 16 milliards de dollars de nouveaux investissements sur ces deux années. « Ce n’est pas le moment, dans le contexte mondial, d’en mettre plein la vue. C’est le moment de privilégier la stabilité », a résumé un haut fonctionnaire, lors du huis clos organisé pour les médias.

Pour venir en aide aux travailleurs à faible revenu, le gouvernement de Justin Trudeau versera donc l’Allocation pour les travailleurs de façon proactive à ceux qui s’y qualifient, par le biais de trois « paiements anticipés automatiques » à compter de juillet 2023. Quelque trois millions de Canadiens, parmi les moins bien rémunérés, profiteront de la mesure, chiffrée à 4 milliards sur six ans, plutôt que d’attendre leur déclaration d’impôt afin de profiter du versement auquel ils ont droit.

Les étudiants verront quant à eux les intérêts de la portion fédérale de leur prêt d’études éliminés de façon permanente à compter d’avril prochain. Le Québec, qui administre son propre programme de prêts et bourses, aura droit à une compensation s’il annule lui aussi ses intérêts sur ces dettes d’études, promet le gouvernement fédéral.

Ottawa prévoit aussi 802 millions sur trois ans pour des stages pratiques et stages d’été, par le biais de trois programmes existants.

Et 250 millions de dollars sur cinq ans pour créer un Centre de formation pour les emplois durables, ajouter un volet pour les emplois durables au Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical, de même qu’un Secrétariat des emplois durables pour informer travailleurs et employeurs sur les programmes fédéraux et le financement à leur disposition.

Ces mesures s’ajoutent à la bonification du crédit pour la TPS (doublé pendant six mois par le gouvernement), ainsi que l’ajout d’un 500 $ ponctuel au Supplément de l’Allocation canadienne pour le logement et la Prestation dentaire canadienne pour les enfants, tous deux à l’étude au Parlement.

Encourager les investissements verts

Une grosse part des nouvelles dépenses se fera par le biais de deux nouveaux crédits d’impôt visant l’investissement dans les technologies propres (production d’électricité, matériel de chauffage, véhicules industriels zéro émission) et l’hydrogène propre.

Tous deux seront accompagnés, pour une première fois, d’une exigence de respect de normes du travail. Pour se qualifier au taux maximal (30 % pour un investissement dans les technologies propres, 40 % pour ceux dans la production d’hydrogène propre), les entreprises devront offrir des salaires jugés adéquats par Ottawa et réserver une part de leur masse salariale aux apprentis. Aux États-Unis, des crédits d’impôt semblables requièrent par exemple que le salaire soit équivalent au salaire médian de l’industrie concernée.

Ottawa consacrera 6,7 milliards sur cinq ans au premier crédit d’impôt, qui sera offert à compter de l’an prochain et jusqu’en 2035. Le second doit encore faire l’objet de consultations, pour entrer en vigueur lors de la présentation du budget de 2023, et n’est pas encore chiffré.

Le gouvernement québécois, qui souhaiterait voir la construction par Hydro-Québec de nouveaux barrages électriques, peut déjà faire une croix sur le crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres. La mesure a pour objectif d’« appuyer le développement de plus petits systèmes », a-t-on expliqué au huis clos, et non pas de contribuer au financement de grands projets comme ceux évoqués par François Legault.

Ces mesures d’encouragement à l’investissement sont destinées à essayer de faire contre poids au Inflation Reduction Act (IRA), adopté cet été aux États-Unis. Un « game changer pour la transition climatique et pour la reconstruction industrielle en Amérique du Nord » dont le Canada doit absolument tenir compte, a expliqué le haut fonctionnaire du ministère des Finances.

Doper la croissance

Pour encourager les grandes entreprises à investir au pays — et répliquer de nouveau au IRA américain —, Ottawa compte en outre instaurer une nouvelle taxe de 2 % sur le rachat d’actions par ces compagnies. Le gouvernement espère désinciter les entreprises à récompenser ainsi leurs actionnaires pour réinvestir plutôt leurs profits dans l’entreprise ayant pignon sur rue au Canada. Les détails ne seront toutefois dévoilés que dans le budget du printemps prochain, pour entrer en vigueur en janvier 2024.

Le fédéral promet enfin de réduire les coûts des transactions par cartes de crédit pour les petites entreprises. Des consultations seront menées à cet effet. Mais si l’industrie ne s’entend pas « au cours des prochains mois », le gouvernement promet d’aller de l’avant par voie législative dès l’an prochain.

avec Clémence Pavic et Marco Bélair-Cirino