La ministre des Finances, Chrystia Freeland, envisage de renouer avec les surplus budgétaires en 2027-2028, du moins dans son « scénario de référence ». Dans son dernier budget, présenté au printemps dernier, le gouvernement ne prévoyait pas encore de retour à l’équilibre budgétaire. Advenant qu’un scénario économique pessimiste se matérialise, le gouvernement continuerait de jongler avec des déficits.









Chrystia Freeland a aussi annoncé deux nouvelles mesures de soutien aux particuliers.

- Élimination des intérêts sur les prêts d’études

Le gouvernement canadien propose d’« éliminer de façon permanente la portion fédérale des intérêts sur tous les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux qui sont actuellement remboursés ». L’État québécois, qui administre son propre programme de prêts et bourses, bénéficiera d’une compensation, s’il annule à son tour les intérêts sur les dettes d’études, promet le gouvernement fédéral.

- Bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs

Dès le printemps prochain, Ottawa versera l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) aux Canadiens à faible revenu à raison de trois « paiements anticipés automatiques », plutôt que l’année suivante. Les personnes qui verraient leur salaire bondir d’une année à l’autre n’auront pas à rembourser les prestations d’ACT qu’ils auraient reçues même si elles n’y étaient plus admissibles. Quelque trois millions de travailleurs canadiens « parmi les moins bien rémunérés, et souvent les plus essentiels » bénéficieront d’une aide de 4 milliards de dollars sur six ans, estime Ottawa. « Nous créons de nouveaux paiements trimestriels anticipés pour l’Allocation canadienne pour les travailleurs. Cela va aider les travailleurs les moins bien payés – qui sont très souvent parmi les plus essentiels – en mettant plus d’argent dans leurs poches, plus rapidement », a déclaré Chrystia Freeland.

Ces deux nouvelles mesures d’aide s’ajoutent à la bonification du Crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) pendant six mois, à l’élargissement du Supplément de l’Allocation canadienne pour le logement, ainsi que la Prestation dentaire canadienne, qui ont été annoncés au fil des derniers mois.

L’énoncé économique comprend également des mesures visant à stimuler l’économie canadienne, alors que le gouvernement appréhende une croissance économique plus faible que prévu ; et une inflation plus forte que prévu.



- Imposition des rachats d’actions

Ottawa instaure une nouvelle taxe de 2 % sur le rachat d’actions par les entreprises. Grâce à cette mesure, le gouvernement libéral espère « désinciter » les entreprises à récompenser leurs actionnaires via le rachat d’actions, et à plutôt utiliser leurs profits pour les allouer au financement de projets. Ainsi, le gouvernement espère notamment stimuler la productivité, ainsi que la recherche et le développement. Les détails de cette taxe ne seront toutefois dévoilés que lors du prochain budget, au printemps 2023, et la taxe entrerait en vigueur le 1er janvier 2024. Aux États-Unis aussi, une telle mesure a également été adoptée, mais celle-ci n’est que de 1 %.

- Crédits d’impôt à l’investissement importants dans les technologies propres et l’hydrogène propre

En guise de riposte à la politique américaine d’investissements massifs pour la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement du Canada dévoile les détails du Fonds de croissance du Canada (FCC), déjà annoncé lors du dernier budget. Le fonds est doté d’un capital de 15 milliards de dollars. Le fonds est censé faire contre poids au Inflation Reduction Act (IRA), adopté cet été aux États-Unis. « C’est un game changer pour la transition climatique et pour la reconstruction industrielle en Amérique du Nord pour les prochaines années », a souligné un haut fonctionnaire en référence au IRA, qui prévoit près de 370 milliards de dollars américains (l’équivalent de 520 milliards $CA) en nouvelles dépenses pour la lutte contre les changements climatiques et l’énergie ainsi que pour la croissance de l’économie.

Pour demeurer compétitif, Ottawa instaure ainsi de nouveaux crédits d’impôts : un crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres et un crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre.

- Réduire les coûts de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises

Le gouvernement fédéral s’est mis en tête de réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises, et ce, « sans nuire aux autres entreprises et en protégeant les points de récompense existants pour les consommateurs ». « Si l’industrie ne parvient pas à une solution convenue au cours des prochains mois », le Parlement modifiera la Loi sur les réseaux de cartes de paiement pour y arriver, avertit-il.

- 1,3 milliard mis de côté en raison de Fiona

Le gouvernement fédéral met de côté quelque 1,3 milliard pour « reconstruire le Canada atlantique et l’est du Québec après l’ouragan Fiona ». Le 4 octobre dernier, Ottawa a versé 300 millions dans le Fonds de rétablissement à la suite de l’ouragan Fiona, dont 100 millions pour « reconstruire les ports pour petits bateaux et récupérer les engins fantômes ». Aujourd’hui, il prévoit une disposition budgétaire d’un milliard de dollars en prévision des demandes provinciales liées aux Accords d’aide financière en cas de catastrophe. Ceux-ci prévoient de couvrir jusqu’à 90 % des dépenses provinciales admissibles à la suite d’une catastrophe, notamment celles liées à « l’évacuation, le transport, l’aide alimentaire d’urgence, le refuge et l’habillement, la réparation des édifices publics et de l’équipement connexe, des routes et des ponts, ainsi que la restauration ou le remplacement des biens immobiliers essentiels non assurables des personnes, des petites entreprises et des fermes ».

D’autres détails suivront…