Jean-Yves Duclos espère le début d’une entente la semaine prochaine

Le ministre fédéral de la Santé souhaite jeter les bases d’une entente sur les transferts en santé dès la semaine prochaine. Jean-Yves Duclos insiste, en entrevue au Devoir, pour dire qu’il ira rejoindre ses homologues pour une rencontre à Vancouver dans un esprit « positif », de « collaboration ». Le ministre espère cependant aussi que ses interlocuteurs acquiesceront aux cinq grandes priorités fixées par Ottawa et, surtout, qu’ils accepteront de miser sur des solutions communes.

Les premiers ministres des provinces réclament depuis plus d’un an de s’asseoir avec Justin Trudeau afin de renégocier l’entente sur les transferts fédéraux en santé, échue en mars dernier. Le premier ministre fédéral répétait toutefois que ces pourparlers devaient attendre que la pandémie soit passée. Ottawa est maintenant prêt à discuter. Mais le gouvernement Trudeau veut que les discussions se fassent d’abord au niveau des ministres de la Santé, afin que ceux-ci conviennent en premier lieu des cibles que viseront les nouveaux fonds fédéraux.

En entrevue avec Le Devoir, dans son bureau surplombant la rivière des Outaouais, le ministre Duclos dit avoir bon espoir que ses homologues provinciaux conviendront avec lui, en rencontre fédérale-provinciale lundi et mardi prochains, du « diagnostic » à poser sur la « maladie chronique » qui afflige les systèmes de santé au Canada. Et qu’ils pourront alors entamer les discussions quant aux « solutions » à privilégier pour y remédier.

Le ministre, plus pédagogue que batailleur, rappelle qu’il veut dialoguer avec les provinces. Les mesures privilégiées par l’une ou l’autre pourront différer, assure-t-il, mais les « constats seront les mêmes », tranche-t-il.

Ottawa a déjà annoncé les cinq priorités auxquelles les provinces devraient s’atteler : le manque de travailleurs de la santé, les soins de santé primaires et la médecine familiale, les soins de longue durée et les soins à domicile, la santé mentale et les dépendances, ainsi que les soins de santé virtuels.

« Je pense sincèrement que la grande majorité des Canadiens et des Québécois inclus veulent une collaboration entre les gouvernements. La chicane, c’est mauvais. Surtout dans le contexte actuel de crise dans notre système de santé », soutient l’ancien professeur universitaire devenu ministre en 2015 et responsable de la Santé il y a un peu plus d’un an.

Mais à quatre jours de la rencontre, le cabinet du ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a de nouveau rejeté l’objectif fédéral et réitéré sa demande de transferts « sans conditions ». « Si Ottawa veut vraiment nous appuyer, c’est en haussant les transferts fédéraux en santé qu’il pourra le faire, et non en jouant dans nos compétences », a précisé l’attaché de presse de M. Dubé, Antoine de la Durantaye.

Une guerre de chiffres « futile »

Le gouvernement fédéral certifie désormais qu’il y aura bel et bien de nouveaux fonds en santé pour les provinces. Le ministre Duclos ne s’est toutefois pas avancé sur la somme envisagée. D’abord faut-il établir les constats et les remèdes. « Une fois que l’on a fait ça, on peut passer aux étapes suivantes, qui seront d’évaluer quels seraient les appuis communs pour arriver à une meilleure situation pour nos patients », a fait valoir le ministre lors d’un long entretien.

Les provinces veulent une hausse récurrente et sans conditions de ces transferts, afin qu’Ottawa couvre 35 % de la facture plutôt que les 22 % actuels. L’atteinte de ce seuil représenterait un investissement supplémentaire initial de 28 milliards de dollars.

« Ce débat sur les dollars et les points de pourcentage est un débat qui peut nous amener à un discours futile, rétorque le ministre Duclos. Et le travail le plus utile, c’est celui de reconnaître que notre système de santé a des défis chroniques qui demandent des investissements additionnels sur certains dossiers que l’on sait importants. »

Les cabinets des ministres de la Santé du Québec et de l’Alberta ont cependant réitéré la demande traditionnelle des provinces.

Le gouvernement Trudeau a réduit la hausse annuelle des transferts en santé de 6 % à 3 % ou l’équivalent de l’inflation, il y a cinq ans. Les provinces verront donc leurs transferts augmenter de 10 % en mars (soit 49 milliards pour l’année 2023-2024), mais on peut déjà prédire que l’augmentation risque de revenir au plancher de 3 % l’année suivante compte tenu du ralentissement économique attendu.

Le ministre Duclos n’exclut pas de modifier la formule d’augmentation annuelle des transferts.

Les négociations pourraient aussi être accompagnées d’investissements dans certains des domaines jugés prioritaires par Ottawa.

Un frein à l’affrontement

M. Duclos s’efforce de calmer les esprits, à quelques jours de la rencontre fédérale-provinciale, après qu’un article du Toronto Star eut indiqué qu’Ottawa serait prêt à exclure les provinces récalcitrantes de son entente et même à retrancher les transferts de celles qui réduiraient leur propre budget en santé.

« Ce n’est pas du tout comme ça qu’on envisage la suite au gouvernement canadien », a répondu le ministre en désavouant l’article en question.

Le gouvernement Trudeau avait toutefois conclu des ententes à la pièce avec les provinces en 2016-2017. Le Québec, l’Ontario et l’Alberta avaient fini par accepter l’offre d’Ottawa, après que la majorité de leurs collègues eurent fait de même.

Jean-Yves Duclos reconnaît qu’il « y a des provinces qui sont déjà un peu en avance sur d’autres » dans certains domaines et qui « auront peut-être besoin de moins de temps pour signaler ce qu’elles souhaitent » comme appui. Mais il soutient qu’il est trop tôt pour prédire que son gouvernement tentera à nouveau de convaincre les provinces une par une.

Idem pour cette idée qu’Ottawa puisse retrancher ses transferts aux provinces qui restreindraient leur budget en santé. M. Duclos trouverait « inconcevable » et « inexplicable » que ces budgets soient réduits, vu la crise actuelle. « Mais à nouveau, on parle de ressources, de dollars, et c’est pour plus tard », a-t-il répété.

Le ministre fédéral mise d’abord sur sa bonne entente avec ses homologues pour que les rencontres de la semaine prochaine lui permettent d’entamer ces négociations, en vue de les confier ensuite aux premiers ministres lorsque le cadre aura été établi. « On sait qu’au niveau des premiers ministres, cela peut facilement se compliquer, avoue M. Duclos. Mais nous, les ministres de la Santé, on est vraiment axés sur ce qui est important pour les patients et les travailleurs. ».

Quelques heures plus tard, son patron semblait déjà se faire plus tranchant. « On est là avec plus d’argent, oui. Mais on est là aussi pour s’assurer qu’on a de vrais résultats pour tous les Canadiens », a souligné Justin Trudeau aux Communes en après-midi.