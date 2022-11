Les manifestants du Convoi de la liberté avaient des sources dans la police, dit leur avocat

Un avocat qui conseillait les principaux dirigeants du Convoi de la liberté a affirmé aux procureurs de la commission Rouleau que des manifestants recevaient de l’information directement de sources policières.

« Plusieurs de ces ex-agents [qui manifestaient dans le convoi] étaient bien branchés et recevaient des informations. [Keith] Wilson n’est pas au courant des sources, mais le Convoi de la liberté recevait de l’information coulée des forces de l’ordre », peut-on lire dans le résumé de la pré-entrevue de M. Wilson, publié mercredi à la commission Rouleau.

Keith Wilson est un avocat albertain qui a représenté l’organisatrice principale du Convoi, Tamara Lich, et son plus proche entourage composé de « capitaines » régionaux du Convoi de la liberté, au moment des importantes manifestations qui ont perturbé Ottawa l’hiver dernier. Il témoignait mercredi devant le juge Paul Rouleau, où il a notamment affirmé être présent « en tout temps » auprès des leaders du convoi.

Ce sont des policiers sympathiques à la cause du Convoi qui lui fournissaient des informations, a confirmé M. Wilson. Il croyait au départ que la police lançait de « fausses opérations » pour trouver ces informateurs, mais dit avoir plutôt compris lors des audiences de la Commission sur l’état d’urgence que ce sont plutôt les conflits internes dans les rangs policiers qui ont changé leurs plans à la dernière minute.

Un commandement efficace

Dans sa première rencontre avec des avocats de la commission, il a décrit le cercle d’organisateurs de la manifestation comme étant très organisé, pouvant compter sur d’ex-policiers, d’ex-militaires et d’ex-agents du Service canadien de renseignement et de sécurité (SCRS), peut-on lire dans le compte-rendu.

Équipés de radios, de cartes, et de photos aériennes de la Ville d’Ottawa, ces derniers auraient notamment aidé à gérer les manifestants problématiques, à effectuer des tâches logistiques, en plus de recueillir du renseignement.

Des documents déposés dans cette commission montrent que plusieurs policiers ont décrit le Convoi de la liberté en termes élogieux à différents moments de cette crise. La police d’Ottawa se basait par exemple sur un rapport de renseignement qui citait allègrement le polémiste canadien-anglais Rex Murphy, et un autre agent aurait dit en réunion que les leaders du convoi étaient « pro-police » à la veille de leur arrivée.

Des courriels internes à la Police provinciale de l’Ontario faisaient aussi circuler l’idée qu’il était possible d’annoncer la fin des mesures sanitaires contre la COVID-19 pour offrir une « victoire » au Convoi de la liberté en échange de sa collaboration.

Des détails de l’échec des négociations

Keith Wilson a notamment donné plus de détails mercredi sur les tentatives ratées de négociations avec un groupe de manifestants qui bloquaient le coin stratégique des rues Rideau et Sussex. Ce regroupement a été présenté comme francophone et plus radical lors de différents témoignages de leaders du convoi et de policiers.

Les agents de liaison de la police d’Ottawa auraient d’abord accepté de lever les barrières policières pour les regrouper avec la manifestation principale devant le parlement, avant de changer d’idée à la veille de la rédaction d’un plan policier contesté visant à les déloger par la force.

Une fois le plan jugé « trop risqué » écarté, à cause d’une fronde interne à la police d’Ottawa, les négociations ont repris avec ce petit groupe. Cette fois, un malentendu dans la foule de manifestants les aurait braqués contre l’initiative de bouger les camions, pourtant négociée. Des protestataires se sont rassemblés derrière les camions pour les bloquer sur place.

L’influenceur controversé et organisateur du Convoi de la liberté Patrick King doit lui aussi témoigner mercredi à la Commission sur l’état d’urgence, en fin d’après-midi.

Plus de détails suivront.