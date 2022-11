Les organisateurs du Convoi de la liberté étaient divisés sur la cause

Une « lutte de pouvoir » divisait les organisateurs initiaux du Convoi de la liberté, notamment à cause d’un document pseudo-légal qui prétendait que le mouvement pouvait démettre le premier ministre Justin Trudeau, a témoigné le premier camionneur entendu à la commission Rouleau mardi.

« C’était une lutte de pouvoir, tout le temps », a décrit Chris Barber, l’un des principaux leaders du Convoi de la liberté qui a traversé le pays pour manifester à Ottawa en janvier dernier.

Le camionneur de la Saskatchewan a décrit comment il s’est insurgé contre les obligations vaccinales transfrontalières sur le média social TikTok, avant de former avec Brigitte Belton et Tamara Lich le coeur du groupe d’organisateurs d’un convoi motorisé vers la capitale canadienne.

Or, ce groupe a été rejoint par un autre, nommé Canada Unity et dirigé par James Bauder, qui avait un site Web qui affichait des trajets du convoi vers Ottawa. Sur ce site était publié un étrange document pseudo-légal qui prétendait faussement que le Sénat et la Gouverneure générale pouvaient forcer le premier ministre Justin Trudeau à démissionner s’il refusait de mettre fin aux mesures sanitaires.

Ce manifeste a été utilisé comme une justification pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, selon laquelle les manifestants avaient outrepassé leur droit à la liberté d’expression.

« Je ne l’ai jamais lu », a admis Chris Barber, questionné à ce sujet lors de sa comparution mardi. Il a suggéré que Canada Unity tentait de prendre la direction du mouvement, et que d’autres groupes s’y sont joints avec d’autres revendications, comme de « reprendre nos libertés ».

Accidentellement devant le parlement

Chris Barber a fait la surprenante déclaration selon laquelle il n’a jamais prévu s’installer devant le parlement fédéral, mais plutôt autour de deux autres parcs du centre-ville d’Ottawa. Selon sa version des faits, des camions qui ne faisaient pas partie du Convoi avaient déjà commencé à bloquer la cité parlementaire avant son arrivée.

Chris Barber affirme n’avoir eu à l’époque aucune idée de combien de temps il resterait à Ottawa, et que la police ne lui a jamais demandé. Il mentionnait souvent sur ses réseaux sociaux que son mouvement était pacifique, et a dit que l’une de ses pires craintes était que la manifestation ne tourne à la violence « du style du 6 janvier [au capitole américain] », à cause de la forte présence policière, dit-il.

Il a raconté au commissaire Paul Rouleau avoir rencontré Patrick King et d’autres organisateurs dans une réunion virtuelle le 13 janvier. Des documents déposés à la commission montrent que les policiers surveillaient déjà son mouvement à ce moment, puisque le premier rapport de renseignement sur le Convoi de la liberté de la police provinciale de l’Ontario a été produit à cette date.