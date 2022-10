Peter Sloly blâme le fédéral pour un renseignement insuffisant sur le Convoi de la liberté

Le chef déchu de la police d’Ottawa, Peter Sloly, n’avait pas lu tous les rapports de renseignement sur le Convoi de la liberté avant l’arrivée des camions dans sa ville, mais s’est désolé que le gouvernement fédéral ne lui eût pas fourni d’autres.

« À ce jour, il me reste une question. Pourquoi je ne recevais pas de renseignement pour une évaluation du risque, de la qualité de ce que j’avais de la PPO [police provinciale de l’Ontario], de nos partenaires fédéraux ? » a demandé l’ex-chef de police lors de sa comparution devant la Commission sur l’état d’urgence, vendredi.

Selon lui, il était très clair que dès le début, « c’était un problème national, un événement national ». La plupart des manifestants seraient d’ailleurs arrivés à Ottawa en provenance du Québec. Peter Sloly dit qu’il existe « un déficit national dans nos processus de renseignement sur l’évaluation des menaces ».

M. Sloly, comme l’ensemble de la police d’Ottawa, n’avait pas prévu que les manifestants du Convoi de la liberté ne quitteraient pas la capitale fédérale après leur première fin de semaine de manifestation, les 28, 29 et 30 janvier dernier. Et certainement pas que l’événement allait provoquer l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence avant de se faire déloger, trois semaines plus tard.

Le témoignage tant attendu du principal chef d’orchestre de la réaction policière, jeudi, a commencé par l’examen de la question du renseignement initial que détenait la police.

Rapports ignorés

Des rapports de renseignement de la police provinciale comportaient des passages qui prévenaient effectivement des intentions de certains manifestants de rester dans la capitale fédérale au-delà du premier week-end.

L’ex-chef Peter Sloly a confirmé jeudi avoir reçu dans sa boîte courriel ces rapports, intitulés « Projet Hendon », dès le 13 janvier. Il dit les avoir transférés à sa cheffe adjointe Patricia Ferguson. Dans son propre témoignage, celle-ci a affirmé avoir entendu parler de ces rapports pour la première fois le 27 janvier, à la veille de l’arrivée des camions.

M. Sloly a admis qu’il ne lisait pas les rapports de la PPO tous les jours. « Si j’avais le temps, je parcourais des yeux le document », a-t-il expliqué. Il faisait confiance à son service, qui avait un « excellent bilan » de la gestion des manifestations précédentes. De plus, il a nié que les rapports le prévenaient clairement de la durée attendue du Convoi de la liberté.

« J’ai vu les rapports Hendon, et il y avait des éléments indiquant les deux [possibilités : que le Convoi resterait un week-end ou qu’il resterait plus longtemps]. De citer une ligne dans un rapport, sans prendre en compte tout son contenu, ça peut être trompeur », a-t-il dit devant le juge Rouleau.

Le chef n’avait jamais vu non plus le rapport de renseignement préparé par sa propre organisation, daté du 25 janvier, avant que celui-ci soit affiché sur les écrans de la commission Rouleau jeudi. Ce document sonnait l’alerte sur la présence attendue d’un très grand nombre de manifestants, ce qui pourrait même compromettre le service cellulaire. Il citait toutefois des sources peu rigoureuses, comme des articles d’opinion du média National Post.

Mouvement mondial

Peter Sloly a expliqué ses propos, tenus lors de la crise, selon lesquels il pourrait ne pas y avoir « de solution policière » au convoi. Selon lui, les trois ordres de gouvernement avaient un rôle à jouer pour dénouer la crise, étant donné qu’il s’agit d’un mouvement national, voire mondial, de contestation.

L’ex-chef a versé quelques larmes quand l’avocat de la commission Rouleau, Frank Au, lui a demandé comment se portaient les policiers sous ses ordres après la première fin de semaine de manifestation du Convoi de la liberté. Il a vanté leur travail, et a critiqué les médias pour ne pas avoir adéquatement rapporté leurs efforts. Il a listé les défis importants auxquels ont fait face ses policiers, comme le froid extrême et l’attitude belliqueuse des manifestants.

M. Sloly a commencé son témoignage en expliquant avoir voulu faire des changements à la police d’Ottawa pour rendre l’organisation plus « inclusive », mais avoir rencontré beaucoup de résistance. La pandémie aurait contribué à son intégration difficile à la tête de ce service policier. Peter Sloly poursuivait son témoignage, jeudi, au moment où ces lignes étaient écrites.

Plus de détails suivront.