Ottawa présentera sa mise à jour économique le 3 novembre

Le gouvernement fédéral présentera un énoncé économique la semaine prochaine, le jeudi 3 novembre, sur fond de crainte grandissante de récession. La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, en a fait l’annonce vendredi matin sur Twitter.

Le jeudi 3 novembre, je présenterai l'Énoncé économique de l’automne : Notre plan pour continuer à bâtir une économie qui fonctionne pour tous. — Chrystia Freeland (@cafreeland) October 28, 2022

Après plus de deux années assombries par la pandémie — et des mesures d’urgence qui ont pesé sur les dépenses gouvernementales — , Ottawa doit maintenant composer avec la possibilité d’une récession au début de l’année 2023.

Il faut dire que la politique monétaire actuelle, basée sur une remontée musclée des taux d’intérêt pour dompter la forte inflation, pèse sur les perspectives de croissance du produit intérieur brut (PIB) canadien — ce que soulignait d’ailleurs la Banque du Canada dans son rapport présenté mercredi.

« La Banque prévoit un ralentissement de la croissance du PIB, qui devrait passer de 3,25 % cette année à tout juste en deçà de 1 % l’année prochaine, et à 2 % en 2024 », indiquait-elle. Ottawa devra ainsi s’accommoder de cette nouvelle réalité.

Mercredi, en plus de présenter son rapport sur la politique monétaire, la Banque du Canada a aussi relevé son taux directeur d’un demi-point de pourcentage, le faisant passer à 3,75 %. Un geste qui n’est pas sans conséquences sur les finances publiques fédérales : une telle hausse augmente les frais du service de la dette, réduisant ainsi la marge de manoeuvre budgétaire de l’État.

À l’heure où l’inflation engloutit le pouvoir d’achat des ménages, cette mise à jour économique devrait aussi être marquée par des mesures pour aider les Canadiens à faire face à la hausse du coût de la vie. En septembre, le gouvernement fédéral a déjà proposé trois programmes temporaires à cet effet : une aide pour les soins dentaires des enfants de moins de 12 ans dont les parents gagnent moins de 90 000 $ par an ; un montant unique de 500 $ pour les Canadiens les plus pauvres qui dépensent plus de 30 % de leur revenu pour payer leur loyer ; ainsi qu’un doublement du crédit pour la TPS pendant 6 mois. Le projet de loi pour doubler le crédit de TPS a déjà été adopté, tandis que les deux autres sont encore à l’étude au Parlement.

Un excédent dans les finances publiques

Le ministère des Finances a également publié sa revue financière mensuelle vendredi. Le fédéral a enregistré un excédent de 3,9 milliards de dollars pour les cinq premiers mois de son exercice financier 2022-2023, soit entre les mois d’avril et d’août. À la même période l’an dernier, il enregistrait un déficit de 57,2 milliards de dollars.

Les revenus du gouvernement pour cette période ont totalisé 177,2 milliards de dollars, contre environ 149 milliards il y a un an.

Les charges de programmes excluant les pertes actuarielles nettes se sont élevées à 154,5 milliards, contre 190 milliards de dollars à la même période l’an dernier, indique-t-on aussi. Une baisse de 18,7 %, principalement due à la baisse des paiements de transfert aux particuliers et aux entreprises causée par la fin des mesures liées à la COVID-19.

Les frais de la dette publique, quant à eux, ont totalisé près de 14,8 milliards pour la période, une augmentation de 52,8 % qui s’explique par la hausse des taux d’intérêt et des rajustements plus élevés apportés à la valeur des obligations à rendement réel en raison de l’inflation.