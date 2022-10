Le serment à la couronne divise les libéraux fédéraux

Le serment non sincère du chef bloquiste, Yves-François Blanchet, à la couronne britannique divise les libéraux. Bien que certains estiment que M. Blanchet ne devrait plus avoir le droit de siéger, après avoir admis qu’il avait prêté serment sans y croire réellement en devenant député, Justin Trudeau et plusieurs de ses élus se sont ravisés mercredi. Quelques autres estiment que le Parlement est mûr pour une réflexion sur ce serment.

De nombreux élus, libéraux et conservateurs, se sont insurgés lorsque M. Blanchet a lancé aux Communes mardi que son « serment d’allégeance à la couronne britannique n’était pas sincère ».

« Il ne devrait pas siéger dans la Chambre s’il n’a pas été honnête dans l’engagement qu’il a pris », a répété la députée Judy Sgro, à son arrivée au caucus libéral mercredi. La veille, ses collègues Kevin Lamoureux et Mark Gerretsen sommaient le président des Communes de se pencher sur le cas de M. Blanchet et du caractère approprié de le voir continuer à siéger.

« La réalité, c’est qu’il a bien des gens qui prêtent serment à la reine pour devenir citoyens qui le retirent par la suite », a quant à lui commenté Justin Trudeau mercredi matin. « M. Blanchet a été élu par des Canadiens pour servir dans cette Chambre et il s’expliquera comme il le voudra par rapport au serment », a-t-il opiné, en revenant ainsi sur la position de ses propres porte-parole aux Communes la veille. De l’avis du premier ministre, le chef bloquiste peut encore être accueilli dans la Chambre.

Le président des Communes, Anthony Rota, a cité un cas semblable à celui du chef bloquiste datant de 1990 lors duquel le président de l’époque avait tranché que « l’importance du serment pour chacun des membres est une question de conscience ».

La majorité des élus libéraux ont martelé que le serment à la monarchie n’est pas une priorité, qu’ils avaient été à l’aise de le prêter en toute sincérité et ils ont jugé superflu d’envisager de rendre ce serment facultatif pour les députés.

« Quand je me lève le matin, depuis 2015, je ne pense pas à ça », a notamment réagi la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, en affirmant néanmoins qu’elle avait d’abord prêté serment pour les Gaspésiens et les Madelinots, puis pour les Canadiens, et enfin à la reine.

Un député acadien et un ministre réticents

Le Néo-Brunswickois, René Arsenault, a cependant lui-même avoué n’avoir été « absolument pas » à l’aise de prêter serment à la reine en 2021. « Mon histoire veut que c’est à l’aide de ce serment qu’on a déporté les Acadiens. Si on connaît son histoire, on n’est pas à l’aise avec ça, point », a fait valoir le député acadien.

M. Arseneault s’est dit d’avis que le Parlement réfléchisse à la possibilité de rendre ce serment facultatif, plutôt qu’obligatoire, pour pouvoir siéger aux Communes. Non seulement appuierait-il cette initiative, il serait « même prêt à travailler là-dessus ». En 1992, M. Arseneault avait été expulsé de la Cour d’appel au Nouveau-Brunswick car il avait refusé de prêter serment à la couronne.

Le ministre des Affaires du Nord Dan Vandal, qui s’occupe de dossiers autochtones, s’est lui aussi dit en faveur d’une « discussion » pour rendre le serment facultatif. « C’est une question importante. C’est certainement quelque chose que chaque député doit prendre en compte et chacun doit faire ce qui lui semble juste », a-t-il commenté.

La ministre des Services autochtones Patty Hajdu n’a de son côté pas voulu se prononcer, car « les peuples des Premières nations ont des perspectives différentes quant à leur relation avec la couronne ».

Le député montréalais Francis Scarpaleggia s’est montré ouvert. « S’Il y a moyen de s’arranger pour que tout le monde puisse être à l’aise, je ne serais pas contre », a-t-il offert, en réitérant cependant à son tour que la monarchie ne fait pas partie des priorités des citoyens.

Le Bloc québécois a consacré sa journée d’opposition cette semaine aux Communes à l’appartenance du Canada à la monarchie britannique et réclamé que le pays coupe les ponts avec la couronne. Les députés fédéraux se prononceront lors d’un vote mercredi après-midi.