En diplomatie, le Canada a perdu de son lustre, se désole Brian Mulroney

Le Canada de Justin Trudeau manque de « sérieux » sur la scène internationale et le protectionnisme populiste apprêté à la sauce Poilievre « n’a aucun avenir politique », a déclaré l’ancien premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney en entrevue avec Le Devoir.

Le lustre du Canada dans le monde apparaît bien terne aux yeux de l’homme de 83 ans. « Nous avons pourtant un rôle important à jouer, répète l’ancien homme d’État. Avec 38 millions de citoyens, nous avons un produit national brut largement supérieur à celui de la Russie, qui compte 144 millions de personnes ! »

Le soir de son élection en 2015, le premier ministre Justin Trudeau proclamait avec triomphe à la face du monde que « le Canada était de retour ». Sept ans plus tard presque jour pour jour, le souvenir de cette phrase suscite un rire sans joie chez l’ancien chef progressiste-conservateur. « Canada is back, comme il l’a dit… C’est bien », souligne avec ironie le 18e premier ministre canadien, visiblement peu impressionné par les prétentions internationales du 23e.

L’ancien premier ministre a livré un plaidoyer en faveur d’un Canada « digne » sur la scène mondiale, à l’occasion du lancement d’une ambitieuse campagne de financement lancée par l’Université Laval, son alma mater. L’établissement de Québec souhaite recueillir 80 millions de dollars pour financer l’édification d’un carrefour international nommé en l’honneur de son illustre diplômé. Ce pavillon doit servir d’écrin à l’école d’études internationales de l’Université Laval, en plus de devenir un lieu de formation de la relève de la diplomatie canadienne.

« Pourquoi un Québécois ne pourrait pas devenir président du Conseil de sécurité ? Ou secrétaire général de l’ONU ? demande l’ancien premier ministre. C’est déjà arrivé : lors de mes mandats, Yves Fortier, un gars de Québec, était président du Conseil de sécurité lors de la première guerre du Koweït, à un moment où le monde connaissait une période très tumultueuse. »

Cette époque est toutefois révolue, d’après M. Mulroney. Et elle continuera de l’être tant et aussi longtemps que le Canada ne s’engagera pas davantage dans le monde.

Ottawa joue au mauvais payeur avec ses principaux alliés, déplore l’ancien premier ministre. « La dernière fois que le Canada a consacré 2 % de son PIB à la défense, comme le demande l’OTAN, c’est sous mon gouvernement, il y a 30 ans. Depuis, c’est en baisse continuellement, et les autres pays se demandent si le Canada est sérieux. »

À l’arrière-scène diplomatique

Sous son règne, le Canada jouait à l’avant-scène du monde, croit M. Mulroney. Le pays contribuait à soulager la famine en Éthiopie, participait à la libération de Nelson Mandela et à la fin du régime d’apartheid en Afrique du Sud, veillait à l’établissement de traités capables d’affirmer la présence canadienne sur l’échiquier mondial, comme celui sur les pluies acides, sur le libre-échange en Amérique du Nord et sur la souveraineté canadienne en Arctique.

« Nous avons aussi joué un rôle important dans la réunification de l’Allemagne », raconte-t-il. Le Canada figurait alors aux côtés de l’URSS et des États-Unis, aux yeux de l’ancien chancelier Helmut Kohl, sur la courte liste de pays envers qui les Allemands réunifiés devaient une gratitude éternelle.

« J’ai essayé de me comporter de façon que le Canada et le Québec soient reconnus comme des partenaires intéressants, utiles — et admirés — à l’international, indique l’ancien premier ministre. Le Canada d’aujourd’hui, déplore-t-il, n’investit même plus dans les Casques bleus, qu’il a pourtant contribué à créer. »

« Pendant que j’étais premier ministre, il y a eu 16 missions de paix internationales, et le Canada est le seul État qui a participé à chacune d’entre elles, rappelle-t-il. Nous avons déployé jusqu’à 80 000 soldats dans ces initiatives, soit 10 % de l’effectif total des Casques bleus. Quand j’ai démissionné, en 1993, il y avait 3700 troupes canadiennes affectées aux Nations unies. Aujourd’hui, il y en a 35. »

Le péril protectionniste

Le recul du Canada sur la scène internationale reflète l’essoufflement à venir de sa puissance. Dans un rapport paru en 2017, la firme PricewaterhouseCoopers mesurait l’ampleur du déclassement canadien qui se dessine à l’horizon 2050. Il y a six ans, le PIB du Canada plaçait le pays au 17e rang mondial des forces économiques de la planète. D’ici la moitié du siècle, selon le rapport, il glissera en 22e place, derrière des pays comme l’Iran, le Pakistan, le Nigeria, l’Égypte ou les Philippines.

« Si tu veux t’affirmer au niveau international, il faut que tu sois prêt à dépenser de l’argent, mais aussi à t’engager internationalement », souligne Brian Mulroney.

L’ancien chef conservateur ne tient pas en haute estime le discours du nouveau. Le protectionnisme de Pierre Poilievre, très peu pour lui. « Il n’y a pas d’avenir là-dedans. Le protectionnisme, ça fait son temps, mais à la longue, ça ne fait pas un grand premier ministre, conclut l’ancien premier ministre. Ni un grand pays. »