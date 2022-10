Le 3e lien «incompatible» avec la lutte contre les changements climatiques, dit Guilbeault

Alors qu’il invite le prochain ministre québécois de l’Environnement à accélérer ses efforts au sujet de la crise climatique, Steven Guilbeault juge le projet de troisième lien Québec-Lévis « incompatible » avec la lutte aux changements climatiques.

« On ne peut pas penser qu’on peut lutter contre les changements climatiques en augmentant le réseau routier », a affirmé jeudi matin le ministre fédéral de l’Environnement, quelques heures avant que François Legault procède au dévoilement de la composition de son nouveau Conseil des ministres.

Tout porte à croire que Benoit Charette conserverait le portefeuille de l’Environnement, selon des informations de La Presse.

Interrogé sur ses attentes à propos du prochain mandat de son homologue québécois, M. Guilbeault a évoqué que la priorité doit être donnée aux transports collectifs et à la protection du territoire.

À ses yeux, le projet de tunnel autoroutier défendu par la Coalition avenir Québec ne fait ainsi « aucun sens ».

« Clairement, pour moi, c’est un projet qui est incompatible avec la lutte aux changements climatiques, qui va mener à une augmentation de l’étalement urbain. Oui, on se dirige de plus en plus vers une augmentation de véhicules électriques, mais ça ne justifie pas en soi qu’on invite à l’étalement urbain », a-t-il déclaré à La Presse canadienne.

Il a rappelé que le gouvernement fédéral a toujours l’intention de mener une étude d’impact environnemental lorsque le projet lui sera présenté.

L’élu libéral a fait ces commentaires en marge d’une annonce à Montréal concernant Sentier Transcanadien. Ottawa s’engage à verser 55 millions de dollars sur cinq ans pour entretenir, améliorer et développer les 28 000 kilomètres qui composent ce réseau de sentiers récréatifs traversant le pays.

