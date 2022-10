La Montréalaise qui a gagné le coeur de Brockville

En 2016, la Montréalaise Nathalie Lavergne a gagné le coeur de Brockville grâce au café qu’elle a ouvert tout juste après s’être installée en ville. Victime de la pandémie, l’établissement de celle qui est aussi conseillère a fermé ses portes. À l’aube des élections municipales en Ontario, dans cette municipalité de 22 000 habitants, la décision de fermer boutique a suffi pour que l’on remette en question l’intérêt de Nathalie Lavergne pour sa communauté.

Tout est arrivé si vite pour Mme Lavergne. Assise dans un café, la Québécoise aux bras recouverts de tatouages explique qu’elle a emménagé en mai 2015 dans la maison qui abritait aussi le café Spitfire. En novembre de la même année, le café a ouvert ses portes. Un an plus tard, Nathalie Lavergne et son conjoint sont sacrés entrepreneurs de l’année par une association régionale, puis, en 2017, le café gagne le titre de petite entreprise de l’année à Brockville.

Le café Spitfire, niché au premier étage d’une demeure victorienne, a laissé sa marque, soutient Nathalie Lavergne. « L’énergie de la communauté m’a nourrie », raconte-t-elle. Elle et son conjoint ont choisi d’organiser des spectacles, même si on leur a dit que cela ne fonctionnerait pas. « Bien, ça a marché », lance la Québécoise. Le Spitfire était un pied à terre pour des groupes en tournée ; certains dormaient chez les Lavergne, au-dessus du café.

C’est au Spitfire que se sont rencontrés plusieurs candidats aux élections municipales de 2018. Nathalie Lavergne en faisait partie. Contre toute attente — surtout les siennes —, l’entrepreneuse spécialisée en événementiel a été élue conseillère. Le 24 octobre, elle tentera d’obtenir un deuxième mandat au terme d’une campagne qui détonne avec la sympathique course d’il y a quatre ans.

Certains résidents, déplore-t-elle, ont remis en question son intérêt pour Brockville parce qu’elle a fermé son café et déménagé à proximité, à l’extérieur de la ville. Le choix de mettre fin à l’aventure du Spitfire était « personnel et a été dur à faire », dit-elle. Des commentaires dénonçant ses décisions sur les réseaux sociaux l’ont frappée tel un « jab dans le ventre ». Mais si, dans le passé, elle aurait eu besoin de se justifier, ce n’est plus autant le cas aujourd’hui. La pandémie lui a permis de comprendre qu’elle ne pouvait pas mettre de côté son bien-être ni celui de sa famille.

Rockabilly

L’expérience professionnelle de Nathalie Lavergne est bien loin du 9 h à 17 h. À l’âge de 21 ans, elle a organisé son premier festival célébrant la musique rockabilly à Montréal, un événement qu’elle a importé dans l’est de l’Ontario. L’époque des années 1950 a « toujours fait partie de moi », disait-elle au Devoir en 2008. De fil en aiguille, elle a travaillé au Festival international de jazz de Montréal, au festival Juste pour rire, puis à Toronto, dans le cadre de la préparation des Jeux panaméricains de 2015.

Il était donc naturel pour elle de poursuivre sur cette lancée à Brockville, où elle s’occupe entre autres du marché de Noël et d’un salon de la mariée. La crise sanitaire a par contre fait détourner le navire : des événements ont dû être annulés, et le Spitfire n’a pu accueillir de clients en personne pendant plusieurs mois. « J’ai des amis dans l’événementiel qui se sont suicidés », raconte Nathalie Lavergne. Cette période d’arrêt forcé l’a amenée à changer ses priorités.

Aujourd’hui, la conseillère se présente comme une politicienne qui ne perd pas de vue sa santé et celle de sa famille.

En pleine campagne, elle est revenue à Montréal pour prendre soin de son père, ce qui l’a empêchée de participer à un débat. Cela l’aurait mise mal à l’aise auparavant, dit-elle, mais plus maintenant. Nathalie Lavergne, qui a perdu sa mère à l’âge de 23 ans, affirme que la pandémie a réitéré l’importance de « mettre les priorités à la bonne place ».

Mais est-ce possible, dans une petite communauté, de faire de la politique de façon plus honnête, en demandant à la communauté de respecter ses choix personnels et professionnels ? « Non », répond d’emblée la diplômée de l’école secondaire Joseph-François-Perrault. Au bout du fil, quelques jours plus tard, la Montréalaise affirme qu’elle ne veut pas projeter une fausse image. « Je ne veux pas jouer de game », dit-elle.

Toujours passionnée

Celle qui est originaire du Plateau est toujours habitée d’une passion pour Brockville et souhaite continuer de développer son centre-ville, et ce, même si elle habite à sept minutes à l’extérieur de ville. Si elle n’y est plus, ce n’est pas faute d’avoir essayé : elle et son mari ont fait plusieurs offres d’achat. La Montréalaise travaille de la maison pour la Société de recherche sur le cancer. Auparavant, elle a tenté de trouver un poste à Brockville, là aussi sans succès.

Malgré tout, Nathalie Lavergne ne compte pas baisser les bras. Elle a encore la machine à café qui faisait rouler le Spitfire dans son garage. « Je repartirais-tu quelque chose à Brockville ? Probablement », indique-t-elle. Qu’en penseraient les gens qui la critiquent d’avoir fermé son commerce ? « Je ne sais pas. Des fois, j’aimerais recommencer juste pour voir leur réaction. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.