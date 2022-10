L’accès aux documents gouvernementaux a aussi été un défi pour l’enquête publique

Le commissaire à l’enquête publique sur l’invocation par le gouvernement fédéral des mesures d’urgence a lui aussi eu du mal à avoir accès à certains documents, a-t-il dit au premier jour des audiences.

« L’accès aux documents pertinents a été difficile », a souligné le juge Paul Rouleau lors de son discours d’ouverture jeudi.

Même si le gouvernement a fait « des efforts considérables » pour publier les milliers de pages de documentation que détiennent douze ministères, leur partage à la Commission s’est fait au compte-gouttes. Les derniers documents sont arrivés pas plus tard qu’en fin de semaine dernière, a précisé le commissaire.

Le juge Rouleau a remarqué que bon nombre de ces documents étaient caviardés, une critique aussi faite par les membres d’un comité parlementaire qui examine en parallèle les mesures d’urgence. Fait rare, la Commission sur l’état d’urgence aura accès à de l’information produite pour les ministres habituellement marquée par le « secret du cabinet ».

Le « droit de savoir » du public

« Cette commission s’apprête à trouver des réponses aux questions que lui a demandé le Parlement : qu’est-ce qui a conduit le gouvernement fédéral à déclarer une urgence, comment il a exercé les pouvoirs obtenus, et si ses actions étaient appropriées », a résumé le juge Paul Rouleau, lors du tout premier jour des audiences publiques de la Commission sur l’état d’urgence.

La Commission n’est pas un tribunal, et ne peut émettre des amendes ou imposer des peines de prison. Si elle en vient à déterminer que les mesures d’urgence n’étaient pas justifiées, le gouvernement n’en subirait qu’un coût politique.

Au moins 65 témoins seront entendus par le juge Rouleau au cours du prochain mois et demi. La liste inclut notamment le premier ministre Justin Trudeau et sept de ses ministres. Les audiences sont ouvertes au public et organisées dans une salle de conférences de l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada, situé au beau milieu de la zone de manifestations de l’hiver dernier.

La Commission a préparé des rapports, présentés jeudi, pour expliquer les origines de la manifestation, les grandes lignes des événements qui ont mené aux mesures d’urgence, le cadre juridique de la loi, et ce qui a été présenté par le gouvernement comme justification pour ces mesures.

La Loi sur les mesures d’urgence prévoit la tenue d’une telle commission lorsqu’un gouvernement utilise ses pouvoirs spéciaux, comme ce qui s’est produit le 14 février dernier. Le gouvernement fédéral a eu recours aux mesures d’urgence pour déloger l’occupation durant trois semaines des rues de la capitale, Ottawa, par un convoi motorisé d’opposants aux mesures sanitaires.

Ces audiences sont essentielles pour « maintenir la confiance du public et de tenir le gouvernement responsable, a-t-il indiqué. Le public a le droit de savoir ce qui s’est passé » au moment d’invoquer les mesures d’urgence.

Les provinces ont leur mot à dire

Les avocats de différents groupes qui seront entendus lors de l’enquête publique ont livré leurs discours d’ouverture, jeudi. Les premiers témoins seront entendus vendredi, à commencer par des citoyens d’Ottawa exaspérés par le tapage constant et les klaxons.

Déjà, les avocats des provinces des Prairies ont affiché leurs couleurs. Le représentant de la Saskatchewan a dit que la province a été informée par Ottawa le jour même de l’invocation des mesures d’urgence, alors que la province, comme le Québec, n’en souhaitait pas sur son territoire. L’Alberta a rappelé que les autorités ont été en mesure de déloger le blocus de la frontière à Coutts sans l’aide des mesures d’urgence.

Le procureur de la Police provinciale de l’Ontario (OPP), Christopher Diana, en a rajouté une couche en indiquant que l’Ontario avait « l’autorité légale suffisante » pour gérer les manifestants, même si les lois provinciales et fédérales sur l’urgence « ont donné des outils utiles » aux policiers.

L’une des leaders les plus en vue du Convoi de la liberté, Tamara Lich, était présente dans l’auditoire de la Commission lors de son lancement, jeudi. Elle a précisé aux médias présents qu’elle comptait être présente « tout le long » des audiences, auxquelles elle doit comparaître. La femme qui a amassé des millions de dollars de dons pour le convoi est en attente de son procès pour diverses accusations criminelles, dont méfait, en lien avec sa participation aux manifestations.

Déterminer les motivations des manifestants fait aussi partie du mandat de la commission, qui doit notamment examiner l’impact de la désinformation et des médias sociaux sur leur mouvement.

Plus de détails suivront.

À découvrir : Interactif | Convoi de la liberté : autopsie d’un dérapage, une enquête visuelle et sonore d’un raté policier.