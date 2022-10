Les parlementaires toujours pas convaincus de la nécessité des mesures d’urgence

Des parlementaires ne voient aucune justification claire au recours aux mesures d’urgence en février dernier dans ce qu’ils peuvent lire de la masse de documents largement caviardée, désorganisée et fragmentaire que le gouvernement Trudeau leur a envoyée au sujet du Convoi de la liberté.

« S’ils n’ont rien trouvé au niveau de la sécurité nationale, en quoi le premier ministre était-il justifié d’invoquer les mesures d’urgence ? » se demande le député bloquiste Rhéal Fortin.

L’élu fait partie des parlementaires qui se sont vu confier par la Chambre des communes la mission d’étudier comment Ottawa a utilisé les pouvoirs spéciaux conférés par la Loi sur les mesures d’urgence. Cette loi a été invoquée pour la première fois de son histoire en février, lorsque de nombreux camions étaient encore stationnés en face du parlement fédéral.

Après plusieurs mois d’attente, le Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise a reçu, à la fin de l’été, des centaines de pages de documents de différents ministères et agences fédérales. Il s’agit, en théorie, du gros de l’information détenue par le gouvernement sur les manifestations du Convoi de la liberté, auxquelles les mesures d’urgence devaient mettre fin.

Selon M. Fortin, cette façon de faire s’apparente toutefois à une tactique visant à « noyer la preuve », en mélangeant l’information pertinente à la superflue. « C’est un méchant problème. C’est un truc malhonnête. On a le mandat de faire enquête sur la situation. Le gouvernement nous empêche d’être efficaces. […] On essaie de nous faire perdre notre temps », peste-t-il.

Sur le convoi, pas sur sa dangerosité

Le Devoir a obtenu 1200 pages de preuves avant leur publication prévue par le comité. Ce nombre exclut des documents que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a ajoutés à la dernière minute.

Les pages obtenues montrent notamment que plusieurs autres postes frontaliers ont été visés par de petits convois cet hiver (dont celui de Lacolle, au Québec), que l’espace aérien de plusieurs villes a été fermé par crainte de leur survol par des protestataires, ou encore qu’un citoyen américain s’est retrouvé aux douanes canadiennes avec une arme à feu à deux reprises alors qu’il s’était égaré en route vers une manifestation.

Hormis ce genre d’anecdotes, ces documents comprennent peu de nouveaux éléments permettant de juger la dangerosité réelle des manifestants du Convoi de la liberté.

Par exemple, l’information remise par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), dont les trois quarts des pages contiennent au moins un passage caviardé, détaille la surveillance de l’ingérence de gouvernements étrangers ou d’extrémistes idéologiques planifiant des actes de violence. Rien n’indique qu’ils ont décelé l’une ou l’autre de ces menaces au sein du convoi.

1200 Il s’agit du nombre de pages de preuves qu’a reçues Le Devoir avant leur publication prévue par le comité.

Ce qui se rapproche le plus de l’ingérence étrangère se trouve dans un passage d’un rapport du ministère de la Sécurité publique notant que des médias proches du gouvernement de l’Inde ont fait des « efforts manifestes » pour couvrir et critiquer la réponse canadienne au convoi. « Les réseaux de “trolls” et bots favorables au gouvernement indien amplifient ces récits », peut-on lire.

La documentation montre que le gouvernement a surveillé de près la possible présence d’armes à feu parmi les manifestants du Convoi de la liberté, qualifié par le SCRS de « point de ralliement pour les groupes antigouvernementaux et antiautoritaires, opposés à la vaccination, adeptes de théories du complot et xénophobes de toute l’Amérique du Nord et autres pays occidentaux ».

À part l’importante saisie d’armes à Coutts, en Alberta, et différentes suspicions d’acquisition d’armes ailleurs, les sections visibles des documents démontrent difficilement que les manifestants d’Ottawa étaient effectivement armés ou dangereux.

Preuves manquantes

Également membre du comité parlementaire, le sénateur conservateur Claude Carignan croit lui aussi que l’information disponible jusqu’à présent ne permet pas de conclure à la nécessité des mesures d’urgence. Cela dit, des ministères ont censuré des passages et même des pages entières de documents.

« C’est caviardé à tour de bras, et ce n’est pas justifié quand c’est caviardé. L’autre chose, c’est qu’il y a des documents manquants. Il y a des traces qu’il y a eu une réunion, mais les procès-verbaux ne sont pas là. »

Le député du Nouveau Parti démocratique (NPD) Matthew Green a voté, comme son parti, pour les mesures d’urgence en février. Il est lui aussi très déçu de ne pas avoir accès à toute la preuve que le gouvernement détient pour justifier sa décision.

« Ça devient une frustration pour moi, dans ce comité, de demander des documents qu’on refuse de fournir, ou de les avoir en version entière, puisque c’est impossible de lire certains documents tellement ils sont caviardés. [C’est] historique d’avoir invoqué la Loi sur les mesures d’urgence. Je crois que c’est le devoir du comité d’aller au fond des choses, sans lien avec de quel côté les Québécois ou les Canadiens se tiennent sur cette question. »

La libérale Rachel Bendayan « comprend les inquiétudes » de ses collègues du comité, mais reste convaincue que le bien-fondé des décisions prises cet hiver sera démontré. Même si le comité parlementaire doit principalement examiner comment le gouvernement a utilisé ses pouvoirs spéciaux, elle juge qu’il « est important de répondre à cette question-là, à savoir si l’invocation de la législation était justifiée ».

Le comité parlementaire entend aussi des témoignages, comme celui de l’ex-chef de la police d’Ottawa Peter Sloly, jeudi, selon qui le plan policier pour faire revenir l’ordre ne nécessitait pas les mesures d’urgence, mais davantage d’agents.

En plus du comité, une enquête publique sur la réaction au Convoi de la liberté débutera dès jeudi prochain. La Commission sur l’état d’urgence, menée par le juge Paul Rouleau, s’attend d’ailleurs à recevoir des documents que le gouvernement considère comme étant couverts par le secret des affaires du cabinet. Justin Trudeau et son ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, doivent notamment y comparaître.