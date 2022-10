Affaires mondiales Canada tolérait une cadre toxique

Affaires mondiales Canada a donné une promotion à l’une de ses cadres au comportement problématique documenté, qui faisait notamment des blagues de camp de concentration à un employé juif et appelait un autre employé « terroriste », blâme un rapport.

Le ministère chargé des relations internationales du Canada « a commis un cas grave de mauvaise gestion en ne remédiant pas de manière adéquate au comportement inapproprié » de la directrice des affaires publiques Latifa Belmahdi, écrit le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada, Joe Friday, dans un rapport d’enquête publié cette semaine.

Malgré un premier rapport accablant sur son comportement, en 2017, cette cadre a continué à intimider ses collègues de travail, et a même été promue au sein du gouvernement. Cela a laissé aux employés « l’impression qu’AMC [Affaires mondiales Canada] endossait son comportement », écrit le commissaire après avoir interviewé 24 personnes pour son enquête.

Parmi les actions qui lui sont reprochées, la directrice aurait crié, lancé des objets, se serait moqué du travail des employés, et disait régulièrement qu’elle n’aimait pas son travail et allait se suicider. Elle aurait aussi giflé un employé, et présenté un membre de son équipe comme « leur collègue terroriste », consigne le rapport.

Elle avait en plus qualifié une session de formation de « camp de concentration » à un employé juif, et avait fait des blagues sur le poids d’une autre employée en disant qu’elle « a encore dû trop manger de “cupcakes”. »

Pour toutes ses raisons, le commissaire Friday est arrivé à la conclusion que le style de gestion de Mme Belmahdi « ne correspondait pas à des compétences clés en matière de leadership attendues des dirigeants de la fonction publique. » Il recommande de lui imposer des sanctions disciplinaires.

Le rapport écorche surtout Affaires mondiales Canada, qui était au courant depuis de nombreuses années de ce comportement problématique. Le ministère « n’a ni veillé à ce qu’un plan d’action soit mis en place ni effectué de suivi auprès des employés de Mme Belmahdi pour vérifier si le comportement inapproprié s’était amélioré. »

Cela constitue un manquement de l’obligation du gouvernement fédéral de garantir un environnement sain au travail.

Latifa Belmahdi a reçu les questions du Devoir, mais n’y a pas répondu. Dans une déclaration, la porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Anabel Lindblad, indique que le ministère « prend très au sérieux toute question portant sur la santé et le mieux-être de ses employés, au Canada comme à l’étranger. »

L’organisation dit aussi travailler à « éviter en tout temps tout commentaire haineux ou antisémite ». AMC ne précise pas si des sanctions ont été prises contre la cadre visée par l’enquête.

Le Devoir a révélé l’an dernier que le mécanisme de promotion des cadres à Affaires mondiales Canada semblait favoriser les candidats issus de la majorité anglophone.