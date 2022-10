Justin Trudeau veut «plus d’immigration au Québec»

François Legault a beau vouloir faire de l’obtention de pouvoirs accrus pour le Québec en immigration une priorité de son second mandat, son homologue fédéral ne semble très ouvert à l’idée. Justin Trudeau parle plutôt d’augmenter l’arrivée de nouveaux arrivants au Québec, plutôt que de la figer au seuil actuel, comme a promis de le faire le premier ministre Legault en campagne électorale.

Le premier ministre canadien a appelé François Legault lundi soir pour le féliciter de sa réélection à la tête du gouvernement du Québec. « On a parlé de la protection du français. Et comme vous le savez, on est là pour protéger le français au Québec et partout à travers le pays », a rappelé le premier ministre fédéral, à son arrivée à la rencontre hebdomadaire du caucus libéral.

M. Legault a fait de la protection du français l’un des thèmes centraux de sa campagne électorale et a plaidé que, pour y parvenir, il fallait que Québec rapatrie davantage de pouvoirs en immigration pour mieux contrôler l’arrivée d’immigrants maîtrisant la langue de Molière. Le chef de la Coalition avenir Québec souhaite en outre maintenir le nombre de nouveaux arrivants à 50 000 par année au Québec.

« Sur l’immigration, il y a énormément de choses que l’on peut faire », a commenté M. Trudeau au sujet de son partenaire québécois. « On sait que l’immigration est une source de richesse et de croissance pour le Québec. On va continuer d’être là pour assurer qu’il y a plus d’immigration au Québec. Et on est très contents de travailler avec le premier ministre Legault. »

La veille, le lieutenant québécois de M. Trudeau, le ministre Pablo Rodriguez, semblait lui aussi couper court aux demandes de pouvoirs accrus en immigration. « Québec a tous les outils en main actuellement pour choisir la très grande majorité de ses immigrants », avait-il statué, mardi. « Québec a les outils nécessaires — et c’est important qu’il puisse le faire — pour protéger le français. Et on va toujours être côte à côte avec Québec quand il va s’agir de défendre le français », a-t-il ajouté.

