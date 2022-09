Ottawa lève les mesures liées à la COVID-19 aux frontières

Les mesures pandémiques aux frontières ne sont plus pertinentes, admet le gouvernement fédéral, qui abolira dès samedi les tests aux frontières, les exigences de quarantaine et d’isolement, et l’obligation d’entrer ses informations dans l’application ArriveCan.

« À partir du 1er octobre, nous supprimerons toutes les exigences frontalières, pour tous les voyageurs », a déclaré le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Pas moins de cinq autres ministres du gouvernement Trudeau prenaient aussi part à la conférence de presse à Ottawa, lundi matin, pour confirmer les informations déjà rapportées par plusieurs médias.

Le 1er octobre marque aussi la fin du masque obligatoire dans les trains et les avions. Il ne sera plus nécessaire de faire l’autoévaluation de ses symptômes avant de monter à bord.

L’exigence de vaccination pour les voyageurs étrangers sera aussi chose du passé. L’application ArriveCan continuera d’exister, mais ne sera plus obligatoire pour entrer au pays.

Le ministre Duclos a cité différentes études selon lesquelles la pandémie a frappé moins fort le Canada que d’autres pays pour justifier le bien-fondé des mesures spéciales imposées aux voyageurs durant ces derniers trente mois de pandémie. « [Les décisions] ont été basées sur la prudence », assure-t-il.

« Notre bilan est bien différent cette année », a expliqué le Dr Howard Njoo, qui représentait l’Agence de la santé publique du Canada à la conférence de presse.

L’immunité conférée par l’infection et les vaccins a grandement amélioré la situation sanitaire du Canada, explique-t-il. Puisque cette immunité diminue au fil du temps, il demande toutefois à la population d’être à jour dans sa vaccination contre la COVID-19.