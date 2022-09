L’armée déployée en Nouvelle-Écosse après le passage de la tempête Fiona

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que le gouvernement fédéral a approuvé la demande d’aide fédérale de la Nouvelle-Écosse et qu’il déploiera les Forces armées canadiennes pour aider la province à se remettre de la dévastation causée par la tempête post-tropicale Fiona.

Il a annulé sa visite prévue au Japon pour les funérailles d’État de l’ancien premier ministre Shinzo Abe afin de se concentrer plutôt sur le soutien aux Canadiens touchés par la tempête.

Par ailleurs, M. Trudeau a annoncé samedi que le gouvernement fédéral versera une somme égale aux dons faits à la Croix-Rouge canadienne par des particuliers et des sociétés au cours des 30 prochains jours.

Fiona, l’une des tempêtes les plus violentes à avoir frappé l’est du Canada, a laissé une trace de destruction dans son sillage samedi dans les provinces de l’Atlantique et aux Îles-de-la-Madeleine avant de se diriger vers la Basse Côte-Nord et sur l’ouest de Terre-Neuve.