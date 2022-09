Ottawa enverra des chèques pour les soins dentaires des enfants

Le gouvernement Trudeau s’assure du soutien du NPD pour encore quelque temps en créant trois programmes temporaires destinés à « lutter contre l’inflation », à coups de chèques dès cette année, dont celui sur les soins dentaires aux enfants.

Les parents d’enfants de moins de 12 ans gagnant moins de 70 000 dollars par an pourront s’attendre à un chèque de 650 $ d’ici à la fin de l’année, par enfant, a annoncé Justin Trudeau bardé de pas moins de six de ses ministres, mardi.

Il s’agit de l’un des trois programmes mis en place dès maintenant, et destinés à assurer le soutien du Nouveau Parti démocratique (NPD), conformément à l’entente entre les formations politiques signée en mai. Il ne s’agit que d’une mesure temporaire, pour deux ans, dans l’attente d’un véritable projet de loi qui doit être le premier déposé au retour en Chambre, possiblement dès la semaine prochaine.

« Nous avons entendu clairement comme les gens en ont besoin », a justifié en conférence de presse Justin Trudeau, qui estime que près de la moitié des familles au pays auront droit à au moins une de ces prestations.

Les parents pourront faire la demande d’aide du nouveau programme dentaire auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC), à qui ils devront plus tard fournir la preuve d’un paiement. Ceux qui gagnent jusqu’à 90 000 $ annuellement auront aussi droit à des montants moindres. Il sera possible d’obtenir cette aide cette année et l’année prochaine.

Justin Trudeau blâme l’inflation observée au pays par la pandémie de COVID-19 et l’invasion russe de l’Ukraine. Il a nié catégoriquement que l’annonce de mardi ait quoi que ce soit à voir avec l’élection du nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, hochait vigoureusement de la tête en entendant son chef dresser la la liste d’autres mesures fédérales récentes, comme le programme national de garderies.

Un chèque pour le loyer

Le gouvernement enverra aussi un paiement unique de 500 $ pour tous les Canadiens pauvres qui doivent dépenser un loyer hors de prix. Cette mesure figurait aussi à l’entente avec le NPD. Ceux dont le revenu annuel est de moins de 35 000 $ et qui dépensent plus de 30 % de ce montant en loyer seront éligibles.

Finalement, le gouvernement enverra un ultime chèque d’au maximum 467 $ pour doubler le crédit d’impôt de TPS, dans le cas d’une famille de deux enfants. Les aînés, par exemple, recevront en moyenne 225 $. Ce montant surprise était absent de l’entente de mars avec le NPD, mais avait été suggéré en mai par son chef, Jagmeet Singh, pour « remettre [de l’]argent aux Canadiens pour les aider à faire face à la montée en flèche du coût de la vie ».

L’idée aurait plu aux libéraux au point de décider dans les dernières semaines de l’inclure dans l’annonce de mardi, selon une source proche du comité de négociation du NPD.

Il ne s’agit que d’une étape pour la survie de l’entente entre les deux partis, qui vise à maintenir au pouvoir les libéraux de Justin Trudeau lors des votes importants en Chambre jusqu’en 2025. Il ne s’agit pas d’un gouvernement de coalition, puisque le NPD ne dispose d’aucun siège au Conseil des ministres et se permet de critiquer publiquement son partenaire.

L’annonce devait initialement avoir lieu la semaine dernière, mais a été reportée à mardi à cause du décès de la reine Elizabeth II.

Plus de détails suivront.