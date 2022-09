Les diplomates canadiens ne parlent pas la langue locale

La grande majorité des diplomates canadiens ne parlent pas la langue requise par leur description de poste à l’étranger et ne sont pas suffisamment spécialisés, ce qui pourrait nuire à la défense des intérêts du Canada à l’étranger, alerte un rapport.

« La conduite de la diplomatie dans la langue locale est essentielle pour fonctionner dans l’environnement de la nouvelle génération, qui ne se limite pas aux échanges de notes diplomatiques ou aux interactions avec les locuteurs de l’anglais ou du français parmi les élites locales », tranche l’ex-ambassadeur canadien en Irak Ulric Shannon.

Le diplomate d’expérience a signé une étude publiée en août par le Centre d’études en politiques internationales de l’Université d’Ottawa. Le document de 97 pages brosse un portrait peu reluisant de la manière dont Affaires mondiales Canada (AMC) choisit ses diplomates, souvent sans les compétences linguistiques requises par leurs fonctions.

Le réseau diplomatique a comblé moins d’un poste de cadre à l’étranger sur cinq (18 %) par une personne capable de parler la langue locale. En général, c’est moins d’un diplomate sur quatre (23 %) qui a cette compétence, en baisse depuis plusieurs années. Une preuve, selon l’auteur, « de l’inutilité perçue des compétences linguistiques pour l’avancement dans l’organisation ». Le Canada est aussi le seul pays du G7 qui n’offre pas d’incitatif financier à maîtriser une langue étrangère.

Le pays ne se compare pas avantageusement à ses alliés. L’Australie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple, disposent d’un corps diplomatique majoritairement capable de converser dans la langue du pays où ils sont postés.

« Ça va beaucoup plus loin que l’apprentissage des langues », commente Isabelle Roy, ex-ambassadrice canadienne auprès de pays africains. Elle salue l’étude qui vient « mettre le doigt sur un bobo qui est là depuis longtemps », dit la diplomate nostalgique d’une époque plus glorieuse pour les affaires étrangères du pays.

« On a occulté les connaissances de là où on s’en va par des compétences interchangeables. […] La conséquence, on le voit maintenant, est qu’on devient un acteur qui compte beaucoup mois dans les grands enjeux internationaux d’aujourd’hui. »

Manque d’employés

Cette situation s’expliquerait par le manque généralisé de cadres intermédiaires dans le réseau diplomatique, ce qui fait en sorte d’assigner les employés aux tâches urgentes plutôt que de les laisser poursuivre les cours de langue auxquels ils ont droit, par exemple. M. Shannon note aussi la situation particulière du Canada, où les diplomates du service extérieur devaient avoir un niveau suffisant de français et d’anglais au moment de l’embauche.

Le redémarrage d’un programme linguistique pour les candidats unilingues, en 2021, offre maintenant le droit aux candidats unilingues d’apprendre l’autre langue officielle après leur sélection. Selon l’auteur, cela pourrait par exemple permettre l’embauche de candidats parlant le mandarin, mais n’ayant pas eu accès à une éducation en français.

Le Devoir a révélé que le dernier processus d’embauche de cadres à Affaires mondiales Canada éliminait proportionnellement plus les francophones, les personnes issues des minorités visibles, les personnes handicapées et les Autochtones. Les candidats issus de la majorité anglophone étaient les moins à risque d’élimination.

Lorsqu’elle occupait le portefeuille de ministre des Langues officielles, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a promis de « changer la culture » de la fonction publique pour forcer le bilinguisme de la machine administrative. Une réflexion sur la dotation du personnel est d’ailleurs en cours à Affaires mondiales Canada.

« Comme le note le rapport de M. Shannon, une revue des stratégies et des façons de faire à Affaires mondiales Canada est en cours. En mai, la ministre Joly et la sous-ministre Morgan ont annoncé une initiative visant à consulter les employés d’Affaires mondiales pour aller chercher les meilleures pratiques d’à travers le monde et bâtir une diplomatie moderne, adaptée aux défis d’aujourd’hui », écrit l’attaché de presse de la ministre Joly, Adrien Blanchard.

L’étude de l’Université d’Ottawa, qui compare le service diplomatique du Canada à celui de six pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Australie, Chine, Russie), témoigne aussi d’un contexte mondial dans lequel le ministère des Affaires étrangères perd son rôle traditionnel de messager du gouvernement, alors que plus de ministères s’invitent dans les relations internationales.

L’auteur invite aussi Affaires mondiales Canada à se doter de plus de spécialistes, au lieu de diplomates généralistes, pour éviter la marginalisation de l’institution et « le questionnement de son avantage comparatif ». Bref, d’éviter que le ministère ne devienne qu’un point de service pour les passeports et les visas, ou que le propriétaire des bâtisses qui hébergent les ambassades.