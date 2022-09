« Le Canada est en deuil »

Le premier ministre Justin Trudeau a joint sa voix à celle de dirigeants et monarchistes des quatre coins de la planète jeudi pour saluer le règne de la reine Élisabeth II et pleurer son décès.

La souveraine aura été reine d’Angleterre et du Commonwealth pendant plus de 70 ans, soit « presque la moitié de l’existence du Canada », a rappelé le premier ministre Trudeau, le douzième à occuper ce poste sous le règne d’Élisabeth II. « Elle avait une affection évidente et profonde pour tous les Canadiens. Elle nous a servis avec force et courage », a-t-il souligné.

Justin Trudeau s’est également remémoré sa relation plus personnelle avec la Reine, qu’il avait rencontrée enfant lorsque son père était premier ministre. « J’ai beaucoup de mal à accepter que la dernière fois que je l’ai vue sera la dernière fois. Ses conversations vont me manquer énormément. Elle était intéressée, intéressante, engagée, curieuse, drôle. Elle m’a beaucoup conseillé, beaucoup aidé », a-t-il affirmé.

« C’était l’une de mes personnes préférées au monde. Et elle me manquera énormément », a-t-il regretté, visiblement ému.

La famille royale a annoncé la nouvelle par voie de déclaration à 13 h 30, heure de Montréal. « La Reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. » Ses enfants, son fils Charles et ses petits-enfants, les princes William et Harry, s’étaient tous déplacés au château que chérissait la reine, en Écosse, pour être à ses côtés.

La monarque de 96 ans fêtait en juin ses 70 ans de règne, mais souffrait de problèmes de mobilité depuis des mois. Elle avait délégué de plus en plus de fonctions à son fils Charles, qui est automatiquement devenu le nouveau roi d’Angleterre dès le décès de la reine.

Élisabeth II a effectué 22 visites officielles au Canada, la première en 1957 et la dernière en 2010. Dans sa déclaration écrite déplorant le décès de la reine, le premier ministre Trudeau a salué son engagement à « consacrer sa vie au service du Commonwealth et de sa population » et l’a remerciée « d’avoir tenu promesse et d’avoir servi tout au long de sa vie ».

Le drapeau du parlement fédéral a été mis en berne dans les minutes suivant l’annonce de son décès.

La suite du protocole canadien n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement Trudeau. Le premier ministre était à Vancouver avec son conseil des ministres, en rencontre pour préparer la rentrée parlementaire. L’annonce attendue d’un début de programme d’assurance-dentaire pour les enfants de moins de 12 ans (promis au Nouveau Parti démocratique en échange de leur appui à son gouvernement minoritaire) et de la bonification du remboursement de TPS pour les Canadiens moins nantis a été annulée.

La gouverneure générale Mary Simon, représentante de la monarchie au Canada, s’est remémoré une reine « à la fois compatissante, dévouée, humble, à l’écoute des gens et sensée ». La seule que bien des Canadiens ont connue, a-t-elle noté. « Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère, comme tant d’autres personnes dans l’Arctique, vénérait la reine. Elle nous racontait des histoires sur Sa Majesté, sur son rôle et son dévouement », s’est-elle rappelée, en offrant à son tour ses condoléances aux membres de la famille royale, « qui pleurent la perte d’une mère, d’une grand-mère et d’une arrière-grand-mère bienveillante ».

Les condoléances de l’opposition

La chef par intérim du Parti conservateur, Candice Bergen, a souligné les moments historiques du Canada auxquels la reine Élisabeth II a assisté au fil de son règne. L’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, le centenaire du Canada, les Jeux olympiques de Montréal et le rapatriement de la Constitution. « En tant que fier pays du Commonwealth, c’est avec une tristesse indicible que nous pleurons la perte de notre plus ancienne souveraine. Le sens du devoir de Sa Majesté envers le Canada était à la fois profondément ancré et démontré dans ses actions », a commenté Mme Bergen, en terminant en offrant ses condoléances à la famille royale et au nouveau roi Charles. « Puisse-t-il régner longtemps », a conclu le Parti conservateur.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, dont le parti s’oppose à la monarchie, a offert sur Twitter ses condoléances au peuple d’Angleterre et à la famille royale. « Elle aura été au coeur d’un siècle trouble avec le désir d’y être une force positive », a-t-il écrit.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a salué « une vie d’histoire et de devoir » et offert lui aussi ses pensées à la famille de la reine.