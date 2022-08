Justin Trudeau veut plus de sécurité pour ses ministres, mais les laissera décider

Justin Trudeau semble préférer laisser le choix à ses ministres de se doter ou non, au cas par cas, d’un service de sécurité en tout temps. Car les avis sont divergents, au sein de son Cabinet. Le premier ministre est cependant catégorique qu’il faudra leur offrir la possibilité d’être plus souvent accompagnés de personnel formé pour les protéger, même si la facture s’avère salée.

L’altercation verbale et agressive dont a été victime la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui a été invectivée par un homme qui faisait deux fois sa taille en Alberta la semaine dernière, a relancé le débat entourant la sécurité des ministres fédéraux. Le gouvernement évalue la possibilité de les munir chacun d’un garde du corps ou d’un chauffeur qui serait armé et formé pour les protéger, comme ceux qui accompagnent tous les ministres du gouvernement du Québec.

Le premier ministre Trudeau n’a pas voulu décider pour les membres de son équipe si ces derniers devraient être eux aussi accompagnés lors de tous leurs déplacements. « Je pense que c’est une décision extrêmement personnelle pour bien des ministres », a-t-il affirmé, en ajoutant cependant que le Cabinet fédéral « devrait avoir plus de possibilités d’en avoir [de la sécurité] ».

Les différences d’opinions au sein du Conseil des ministres sont notamment régionales, l’idée d’un chauffeur et garde du corps étant bien établie au Québec mais encore étrangère ailleurs au Canada. M. Trudeau a également fait part de divergences de points de vue entre hommes et femmes, ainsi que chez certains qui ont vécu plus de discrimination au cours de leur vie.

« Nous nous devons d’en faire plus et le ministre de la Sécurité publique est en train de regarder ça », a assuré le premier ministre. Le ministre Mendicino pourrait présenter quelques options à la retraite du Cabinet de la semaine prochaine, sinon dans les semaines suivantes.

Une « liberté » qui en prive une autre

M. Trudeau a avoué qu’il préférerait investir dans autre chose qu’un service de sécurité rehaussé pour ses ministres. Une opération qui serait complexe, puisqu’ils partagent leur temps entre Ottawa et des circonscriptions aux quatre coins du Canada. « Mais nous nous devons de protéger nos parlementaires. »

La réticence de certains ministres vient aussi du fait qu’ils estiment que la démocratie canadienne doit demeurer ouverte et permettre aux politiciens d’être proches de leurs commettants.

« En tant que Canadiens, politiciens et citoyens, on est tous très fiers de ne pas avoir besoin du niveau de sécurité qu’on voit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, a fait valoir à son tour M. Trudeau. Le Canada est un pays énormément plus paisible, où cela fait du bien de voir la ministre des Affaires étrangères au Provigo un samedi matin. […] En même temps, on doit reconnaître que le débat devient plus amer, plus agressif. Des citoyens malheureusement, comme on l’a vu, prennent de temps en temps de plus en plus de liberté pour menacer ou attaquer particulièrement des femmes en position de pouvoir », a dénoncé le premier ministre. Ce qui force les parlementaires à devoir « repenser leur liberté », en démocratie, de marcher librement. Et qui devrait inquiéter les Canadiens, a-t-il insisté.

Des ministres réticents

Plusieurs, comme l’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois, se sont montrés étonnés de voir que la vice-première ministre du Canada ne soit pas accompagnée d’un personnel de sécurité. La Gendarmerie royale du Canada accompagne les ministres au besoin, mais n’était auprès de Mme Freeland vendredi.

Malgré l’indignation de tous, deux ministres qui étaient aux côtés de Justin Trudeau mercredi en marge d’un mini-remaniement ministériel se sont elles-mêmes montrées hésitantes à faire appel à plus de sécurité.

La ministre responsable de l’Agence de développement économique du sud de l’Ontario, Filomena Tassi, a reconnu avoir elle-même modifié son comportement. Bien qu’elle salue les dispositifs de sécurité mis à disposition des élus, Mme Tassi estime que ce n’est pas la solution miracle. « Je ne peux pas avoir quelqu’un à mes côtés 24 / 7. Ce n’est pas la solution, lorsque je sors discuter avec un voisin, promener mon chien ou prendre une marche avec mon fils. »

Sa collègue Helena Jaczek, qui a hérité du portefeuille des Services publics et de l’Approvisionnement en échangeant de rôle avec Mme Tassi, semble du même avis. « Je ne veux pas être intimidée et me retrouver à perdre l’occasion de rencontrer directement mes commettants », a-t-elle commenté. « Qu’est-ce que vous faites lorsque vous êtes confrontés à un « bully » ? Vous vous tenez debout. »

Justin Trudeau et ses deux ministres ont appelé les élus fédéraux, tous partis confondus, et les Canadiens de partout au pays à refuser d’accepter cette dérive du débat public et les gestes d’intimidation et d’agression verbale. « Si ce genre de comportement devient la nouvelle norme, nous allons nous retrouver dans une situation bien plus grave que celle que l’on voit aujourd’hui », a opiné la ministre Tassi en guise de mise en garde.