Des inquiétudes en Ontario quant au transfert de patients francophones dans les CHSLD

Certains établissements de santé desservant la communauté francophone de l’Ontario ont des inquiétudes quant à l’adoption anticipée d’un projet de loi permettant à des patients ne nécessitant plus d’être soignés à l’hôpital d’être admis temporairement dans un foyer de soins de longue durée (FSLD) sans leur consentement. Le projet de loi 7, du gouvernement de Doug Ford, pourrait être adopté dès mercredi après avoir été présenté le 18 août.

Le projet de loi fait partie d’une série de mesures présentées par le gouvernement au mois d’août pour désengorger le système de santé. Selon le gouvernement, il y aurait environ 5000 patients nécessitant un « niveau de soins alternatif » (NSA). Ces patients occupent un lit d’hôpital, mais pourraient être soignés ailleurs. Environ 40 % d’entre eux — soit environ 1900 patients — attendent d’être transférés dans un FSLD.

Selon l’avocate Jane Meadus, du Advocacy Centre for the Elderly, les patients NSA sont actuellement tous considérés comme étant « en crise », ce qui veut dire qu’ils ne sont pas limités à cinq choix de foyers où ils aimeraient être logés, comme c’est le cas pour le reste de la communauté. Les patients visés par le projet de loi, dit-elle, seront probablement ceux qui n’auront fait qu’un ou deux choix. Un coordonnateur des placements à l’extérieur de l’hôpital pourrait choisir davantage de FLDS pour le patient dans l’espoir de lui trouver un lit.

Normalement, le patient peut rester à l’hôpital et payer environ 60 $ par jour — des frais similaires à ceux dans un FLDS — en attendant une place dans l’un des foyers choisis. Si le patient est accepté dans l’un d’entre eux et refuse d’y déménager, il peut avoir à débourser environ 1500 $ par jour, comme s’il n’était pas assuré, en vertu d’une directive gouvernementale datant de 2012. Lorsque le projet de loi est adopté, un patient NSA pourrait se voir imposer ces mêmes frais puisqu’il a refusé un FSLD sur sa liste de préférences qui lui a été imposée sans son consentement, mais légalement, par le coordinateur, pense Jane Meadus, créant ainsi une certaine pression. Mardi, le premier ministre Ford a indiqué que ce ne serait pas le cas, mais il n’a pas précisé quels pourraient être les frais.

Le gouvernement n’a pas encore précisé si les patients NSA francophones seraient placés dans des FSLD francophones, malgré la nouvelle loi. L’Hôpital Montfort, à Ottawa — l’un des plus grands hôpitaux francophones en Ontario — estime que la langue des patients « doit impérativement être prise en compte dans le choix d’un hébergement ». 59 patients NSA sont actuellement hospitalisés à Montfort ; 23 d’entre eux attendent une place en FSLD. Si le projet de loi ne prend pas en compte les caractéristiques linguistiques de ces patients, il pourrait « réduire de façon significative l’accès aux services en français », note l’hôpital.

Il est aussi possible que les quelques FLDS offrant des services en français obtiennent des patients anglophones, ce qui limiterait le nombre de places pour les francophones. En raison du projet de loi, Sean Keays, le directeur général du Foyer Richelieu, à Welland, s’attend à ce que « la majorité des gens admis » dans les FLDS deviennent les patients NSA et non ceux qui ne sont pas hospitalisés. « S’il n’y a pas de francophones dans les hôpitaux, on va prendre un anglophone », note Sean Keays.

Offre de soins complexe

Diverses études ont démontré au cours des dernières années l’importance d’obtenir des soins dans sa langue maternelle. Cet élément justifie selon certains experts l’importance de placer les patients NSA francophones dans un établissement qui emploie des francophones. Au mois d’août, des chercheurs ontariens ont notamment démontré que les patients souffrant de delirium dont la langue préférée n’était pas l’anglais avaient plus de chance d’être contraints physiquement par une équipe médicale que les patients anglophones.

D’après le Dr George Heckman, un gériatre diplômé de l’Université Laval qui enseigne à l’Université Waterloo, le séjour à l’hôpital d’une personne qui était autrefois indépendante peut causer ce delirium. « Les gens ne s’endorment pas en raison des lumières, ils ne sont pas en mesure de se déplacer puisqu’ils ont des intraveineuses ou des cathéters », énumère le gériatre. Si maintenant, le patient est déplacé dans un endroit qu’il ne connaît pas et où les soignants ne parlent pas sa langue, « ça peut faire persister le delirium », poursuit-il.

De surcroît, les FLDS francophones sont peu nombreux dans la province — il y en a une trentaine — ce qui fait en sorte qu’un patient pourrait être déplacé loin de sa famille par un coordinateur de placements. « Si tu vas à Hearst, dans le nord de l’Ontario, il n’y a qu’un établissement de longue durée », fait remarquer Michel Tremblay, le directeur général de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO). Le deuxième plus près est à Kapuskasing, à une heure de route.

Il n’y a actuellement aucun lit disponible au Foyer des pionniers de Hearst selon la directrice générale, Nathalie Morin. Le foyer compte 67 lits ; 65 sont occupés, mais un doit rester libre pour l’isolation et l’autre n’est pas occupé en raison d’une éclosion. L’hôpital de Hearst n’a pas répondu aux questions du Devoir. Le foyer francophone de Kapuskasing, géré par l’entreprise Extendicare, n’a pas voulu dire s’il avait des lits disponibles. « Nous allons continuer de servir les aînés qui ont besoin de soins de longue durée », dit l’entreprise.

La solution au problème ?

Les enjeux touchant le système de santé ontarien sont nombreux. Au début du mois d’août, deux médecins ont admis au Devoir que pas tous les patients ontariens obtenaient les soins dont ils avaient besoin. Au cours des dernières semaines, une vingtaine d’hôpitaux ont dû réduire leurs activités faute de personnel. Le projet de loi, note toutefois Jane Meadus, « ne réglera pas ce problème ». « Les foyers de soins de longue durée manquent aussi de personnel », dit-elle.

Malgré les problèmes que pourrait causer le projet de loi, Manon Lemonde, une professeure à l’Université Ontario Tech qui s’intéresse aux soins palliatifs, estime qu’il représente une bonne idée. Elle pense qu’une « zone raisonnable » devrait être créée dans laquelle le patient NSA peut être déplacé, mais qu’il est préférable de placer le patient en FLDS. « Le patient qui est en hôpital n’a pas de stimulation, ils sont quatre dans une chambre, parfois ils ne reçoivent pas leur repas au lit », dit-elle.