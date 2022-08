Le drapeau des survivants des pensionnats flotte désormais au-dessus du Parlement

Le gouvernement fédéral a hissé lundi le drapeau des survivants sur la colline du Parlement afin d’honorer les personnes autochtones ébranlées par le système des pensionnats au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau était accompagné de la directrice exécutive du Centre national pour la vérité et la réconciliation, Stephanie Scott, du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, et de survivants des pensionnats de partout au pays.

M. Trudeau a qualifié les pensionnats de « chapitre honteux » de l’histoire canadienne et a ajouté que le drapeau des survivants permettrait aux Canadiens de se souvenir de ce qui s’est passé dans les institutions financées par le gouvernement et gérées par l’Église pendant plus d’un siècle.

Le drapeau a été élaboré en consultation et en collaboration avec des survivants, chaque élément de la conception ayant été approuvé.

L’année dernière, un radar à pénétration du sol a localisé ce que l’on pense être des centaines de tombes anonymes sur le terrain d’anciens pensionnats, déclenchant des efforts pour se souvenir des survivants.

Le drapeau restera hissé sur la colline du Parlement jusqu’en 2024, date à laquelle il sera déplacé à son emplacement permanent.