Le portefeuille ontarien entre les mains d’un Québécois

Le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy, sourit en regardant une photo en noir et blanc que lui montre Le Devoir. « Oh, mon Dieu », lance-t-il en riant. La photo date de 1977. L’homme responsable du portefeuille des Ontariens, chapeau de diplômé à la tête, vient de terminer son secondaire à l’école du comté de Chambly, rue Green, à Saint-Lambert. « Le garçon sur la photo, c’est le fils de deux réfugiés hongrois », ajoute-t-il.

Assis sur un canapé dans son bureau, près du parlement ontarien, Peter Bethlenfalvy, un friand de politique, raconte une enfance et une adolescence façonnées par certains des moments les plus saillants de l’histoire du Québec. Il a visionné la soirée électorale de 1976 — le couronnement de René Lévesque — de son sous-sol. La crise d’Octobre a eu un « impact » sur sa vie : le ministre Pierre Laporte a été kidnappé près de chez lui, sur la Rive-Sud. Le député ontarien est un fédéraliste assumé : il a travaillé sur la campagne du « Non » en 1980.

Mais ce n’est pas à ces événements que pense le Québécois en jetant un coup d’oeil à la photo. « Ma vie à Saint-Lambert a été influencée par mes parents », note-t-il. Les deux se sont enfuis de la Hongrie. Sa mère l’a quittée à l’âge de neuf ans, durant la Seconde Guerre mondiale. Son père a pris la fuite lorsqu’il avait 19 ans ; derrière lui s’est dressé le rideau de fer, le séparant à jamais de ses parents. Cinquante ans plus tard, la famille est retournée visiter son lieu de naissance, où se trouvait la pierre tombale de ses parents. « Lorsque tu grandis dans un tel environnement, ça te définit », glisse le ministre, la larme à l’oeil.

Peter Bethlenfalvy ne se rappelle pas si l’élève du secondaire était intéressé par la politique. Sa philosophie politique s’est toutefois formée à partir de ses années postsecondaires. Au collège Marianopolis, il rencontre deux amis qu’il a encore à ce jour — Michael Hobart et Bruce Williams, deux natifs de Westmount — puis le trio part étudier à l’Université McGill. Le ministre des Finances devient finalement membre des jeunes conservateurs et se désole de la gestion fiscale du premier ministre Pierre Trudeau. « À un jeune âge, je me suis dit : “on ne peut pas se permettre toute cette dette”. Ça m’a façonné. »

Vision économique

Les journées sont occupées pour le ministre dans ses bureaux de l’édifice Frost. Son ami Eamonn McConnell l’a constaté en allant prendre un verre avec le ministre récemment. « Je lui ai demandé à quel point il était occupé, dit-il, et il m’a répondu “choisis une journée”, puis il m’a montré toutes ses rencontres à l’horaire. » Vingt minutes sont réservées à celle du Devoir. Qu’y a-t-il à l’horaire avant et après ? Le ministre répond par la bande ce qu’il explique depuis quelques mois devant les caméras : il veut « rebâtir l’économie ».

Comme l’un de ses modèles, Brian Mulroney, qui est devenu premier ministre en 1984, Peter Bethlenfalvy explique être « concentré sur l’économie ». Quelques mois après son arrivée à Toronto, en 1985, le ministre ontarien est allé rendre visite au député Michael Wilson, nommé ministre des Finances par Brian Mulroney, et lui a demandé s’il pouvait être bénévole au sein de son association de circonscription. Lui aussi, dit-il, était un modèle. « J’ai beaucoup appris », dit-il.

Peter Bethlenfalvy a déposé son deuxième budget en tant que ministre des Finances en avril 2022, quelques jours seulement avant le déclenchement de l’élection provinciale, remportée par les conservateurs. Faute de temps, le budget n’a pas été adopté — il représentait plutôt la plateforme du parti — mais il a été redéposé par le ministre au mois d’août, après la réélection du gouvernement, et représente une copie presque conforme de la version précédente.

Dans ce budget, le ministre ne projette pas retrouver l’équilibre budgétaire avant 2027-2028. Bruce Williams, un ancien vice-président à la Banque de Montréal, décrit son ami comme quelqu’un qui « combat les déficits ». Au mois d’avril, le Bureau du directeur de la responsabilité financière prévoyait pourtant que la province serait en mesure d’atteindre l’équilibre en 2023-2024. Mais le ministre des Finances voulait dépenser davantage. « Nous voulons faire croître l’économie », a-t-il dit en entrevue avec le réseau CPAC, en avril.

Le Québec n’est pas bien loin

Le gouvernement québécois et son ministre des Finances, Eric Girard, ont comme mission de rattraper l’écart de richesse avec l’Ontario au cours des quinze prochaines années. En entrevue avec Radio-Canada, en 2020, Eric Girard avait d’ailleurs révélé que son fils était inscrit à l’Université de Toronto. Peter Bethlenfalvy ne précise pas s’il a l’impression d’avoir sa province natale dans son rétroviseur. « Je veux que tout le monde réussisse bien », dit-il. « Le Québec est un membre crucial de notre pays », ajoute-t-il quelques minutes plus tard.

Peter Bethlenfalvy n’a pas perdu de vue le Québec. Il tente de revenir dans la province tous les étés à Métis-sur-Mer, entre Matane et Rimouski. Ses parents louaient autrefois une maison dans la région l’été. « J’aime le Québec, mais j’aime aussi ce pays. Je respecte l’identité, la culture des Québécois et leur langue », énumère le ministre ontarien en repensant à son enfance. Sur le dossier du projet de loi 96, l’Anglo-Québécois soutient qu’il ne s’est pas penché sur la question. « Je suis tellement concentré sur l’Ontario », rappelle-t-il.

Les amis de Peter Bethlenfalvy soutiennent qu’il est extrêmement qualifié pour son poste. Eamonn McConnell, son cochambreur lors d’un échange étudiant en France, admet qu’il a tout de même été surpris lorsqu’il a vu son ami devant les caméras pour la première fois. « C’mon ! » a-t-il dit, en riant, surpris de voir un proche ami sous les projecteurs. « Mais il est vraiment bon dans son travail », poursuit-il. Le ministre reste terre à terre, malgré son poste important. « Je suis là pour servir le public. Tu dois te le rappeler », note-t-il.