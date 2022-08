Une visite de l’OTAN, mais pas d’invitation à défendre le Nord du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau et le secrétaire général de l’OTAN se sont réunis dans le Nord canadien, au cours des deux derniers jours, pour marteler que la défense de l’Arctique importe plus que jamais face une Russie qui bombe le torse dans cette région de la planète. Mais cette démonstration de force s’est arrêtée là. Le Canada n’a pas l’intention de céder le contrôle de sa défense du Nord, a insisté M. Trudeau.

La visite de Jens Stoltenberg n’était pas fortuite. « Le trajet le plus court vers l’Amérique du Nord, pour des missiles et des avions de bombardements russes, serait de survoler le Pôle Nord et la mer polaire », a-t-il noté en conférence de presse, au terme de son périple de deux jours l’ayant mené au Nunavut et dans le nord de l’Alberta.

Ce qui fait que la souveraineté du Nord canadien importe non seulement au Canada, mais aussi aux pays européens et à l’ensemble des membres de l’Organisation du traité Atlantique nord, a soutenu M. Stoltenberg.

La Russie a renforcé sa présence et ses installations militaires dans l’Arctique. La Chine s’est autoproclamée un « État du Proche Arctique ». « Notre réponse se fait par le biais d’une présence forte et prévisible dans la région », a fait valoir le secrétaire général de l’OTAN.

Le Canada ne cédera pas pour autant une part de la responsabilité de protéger le nord du continent nord-américain. « Permettez-moi d’être très clair : la position du Canada par rapport à l’Arctique n’a pas du tout changé. La défense de l’Arctique au Canada se fait par le biais de NORAD », a tranché le premier ministre Trudeau aux côtés de M. Stoltenberg, à la base militaire de Cold Lake, dans le nord de l’Alberta. La surveillance et la protection du flanc nord du continent relèvent du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), que se partagent le Canada et les États-Unis.

Cela n’empêche pas le Canada, en tant que membre de l’OTAN, de se « coordonner » avec l’alliance et d’inviter son secrétaire général « à voir ce que nous sommes en train de faire pour assurer la défense du Canada, de l’Amérique du Nord et donc des approches ouest et nord vers l’OTAN », a ajouté M. Trudeau.

Mais le Canada maintient son rôle exclusif — de concert avec les États-Unis — dans le grand Nord.

Un intérêt grandissant de l’OTAN

Ce refus de voir l’OTAN se mêler des affaires arctiques persiste depuis des années, explique la professeure à l’Université Carleton Elinor Sloan.

« Il y a un contingent, au sein de l’OTAN, qui souhaite voir un rôle pour l’alliance dans l’Arctique. Mais le Canada ne le veut pas », rapporte cette experte de la sécurité et de la défense nord-américaine. Certains pays nordiques, comme la Norvège qui s’inquiète de plus en plus du comportement de la Russie, voudraient que l’OTAN ait un rôle formel plutôt que de voir le Canada et les États-Unis collaborer militairement avec seulement certains pays.

Le secrétaire général Stoltenberg n’a pas manqué de souligner, à quelques reprises, qu’une fois la Suède et la Finlande officiellement membres de l’OTAN, l’alliance rassemblera sept des huit pays nordiques — à l’exception donc de la Russie.

Le premier ministre a notamment assisté pour la première fois, en compagnie de M. Stoltenberg jeudi, à l’annuelle Opération Nanook à Cambridge Bay, au Nunavut.

La visite démontre, selon les experts militaires, que le gouvernement Trudeau priorise à nouveau la défense de l’Arctique. La ministre de la Défense, Anita Anand, a promis 4,9 milliards de dollars sur six ans, en juin, pour moderniser les capacités de défense continentale du NORAD. Le gouvernement s’est engagé à dépenser un total de 40 milliards de dollars sur 20 ans, mais les détails n’ont pas encore été précisés.

Les dépenses militaires esquivées

Ni le secrétaire général Stoltenberg ni le premier ministre Trudeau n’ont voulu discuter du seuil de dépenses militaires réclamé par l’OTAN. Les pays membres se sont engagés à verser 2 % de leur produit intérieur brut. Le dernier rapport du secrétaire général, fin juin, évaluait que le Canada dépensera 1,27 % de son PIB cette année, en baisse par rapport au 1,36 % évalué pour 2021.

« Le Canada continue d’investir de façon significative dans nos forces armées avec les investissements qu’on a projetés au cours des dernières années », s’est contenté de commenter M. Trudeau, lorsqu’il s’est fait demander si la cible de 2 % du PIB avait été discutée au cours de ses entretiens avec le secrétaire général. M. Stoltenberg n’a quant à lui pas pris la parole pour se prononcer.

Les pays membres de l’OTAN se sont de nouveau engagés à atteindre cette fameuse cible lors du dernier sommet de l’alliance en juin en Espagne. Le secrétaire général avait alors affirmé qu’il s’agit d’« un plancher, pas un plafond ».

« Si nous réduisons nos dépenses militaires lorsque les tensions s’apaisent, nous devons être en mesure de les augmenter lorsque les tensions sont à la hausse et que nous vivons dans un monde plus dangereux », avait-il ajouté.