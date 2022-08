Une première qui ne devra pas être la dernière

La nomination d’une première juge autochtone bilingue à la Cour suprême du Canada démontre, selon le gouvernement Trudeau, que réconciliation et dualité des deux langues officielles ne sont pas incompatibles. Si la nomination de la juge Michelle O’Bonsawin a été saluée par les élus autochtones venus l’entendre, mercredi, ces derniers ont également insisté qu’elle ne devra pas être la seule. Les langues et les perspectives autochtones doivent avoir une plus grande place au sein du système judiciaire, ont-ils martelé.

Le témoignage en comité plénier de la juge O’Bonsawin était rempli d’émotion mercredi. « Je dois me pincer de temps en temps pour m’assurer que ce n’est pas un rêve », a-t-elle avoué, devant une salle comble. Étudiante au secondaire, cette Franco-ontarienne d’une petite ville du nord de la province avait été découragée de viser une carrière d’avocate. « Je me suis dit : « ah ouin ? Regardez-moi ben aller »», a relaté la magistrate aujourd’hui âgée de 48 ans.

L’émotion était aussi palpable pour les élus autochtones qui se sont tour à tour montrés émus de la féliciter pour cette nomination historique.

« Qu’il n’y ait aucun doute : des candidats autochtones qualifiés qui parlent les deux langues officielles, cela existe », a statué le ministre de la Justice David Lametti, après avoir souligné les compétences et les qualités de la nouvelle nommée. Le bilinguisme anglais français, que les libéraux ont rendu obligatoire pour accéder au plus haut tribunal du pays, « c’est primordial », a-t-il réitéré.

Le gouvernement a dû se défendre d’envisager d’exempter des exigences de bilinguisme des candidats autochtones maîtrisant une langue officielle et une langue autochtone. La prime de bilinguisme ne leur sera pas versée et le critère de bilinguisme demeurera imposé, a-t-on fini par trancher.

Le bilinguisme anglais-français a en outre été contesté par un aspirant-candidat à la chefferie du Parti vert du Canada. Najib Jutt argue que ce critère de candidature pose un frein à la diversité et l’équité pour des immigrants qui, après avoir appris l’anglais, se voient obligés d’apprendre aussi le français. Le Parti vert exempte les candidats autochtones.

La politologue au Collège militaire royal, Stéphanie Chouinard, voit dans tout ce débat une nouvelle mouture de la remise en question du bilinguisme officiel. « On voit le même rejet du français, sauf que les raisons ont changé », observe-t-elle. « Aujourd’hui, on voit que c’est un discours qui va venir s’appuyer plutôt sur la diversité », affirme la professeure, qui déplore que ce discours dépeigne de surcroît la majorité anglophone « comme étant le parangon de la diversité » et la francophonie comme ne rassemblant que des « francophones de souche ».

Place au droit autochtone

La députée néodémocrate du Nunavut Lori Idlout a fait valoir que les Autochtones du Canada devaient pouvoir être compris dans leur langue dans les tribunaux du pays et les lois autochtones inclues au droit pluraliste canadien. Le libéral mi’kmaq et néo-écossais Jaime Battiste a invité la magistrate à préciser de quelle façon sa nomination pourrait faire évoluer le droit et les lois autochtones.

La juge s’est abstenue de s’avancer, expliquant que ces questions « vont définitivement se retrouver devant la Cour suprême ».

La magistrate n’a pas non plus voulu se prononcer sur le débat entourant le bilinguisme officiel et les langues autochtones. « J’aurais espoir qu’en comparaissant devant un tribunal dans notre propre langue nous ayons accès à une traduction adéquate », a-t-elle répondu à la néodémorate Lori Idlout.

Le ministre Lametti a souligné la contribution qu’apportera la juge O’Bonsawin. « Il est extrêmement important que les populations autochtones puissent se voir dans ce que sont, bien franchement, des institutions coloniales. […] C’est extrêmement important comme contribution aux délibérations des neuf juges de la Cour suprême. »

Cette perspective est celle d’une « Franco-ontarienne, une mère autochtone » et une avocate devenue juge à la Cour supérieure de l’Ontario à Ottawa en 2017. La juge O’Bonsawin s’est souvenue d’avoir été traitée, sur le banc, de « Pocahontas du nord » par un avocat qui discutait avec un collègue. Un commentaire discriminatoire qu’elle s’est assurée de déplorer auprès de ce dernier. « Sinon [ce genre de situations] se répète. » Mais elle demeure une magistrate d’abord et avant tout, a-t-elle plus tard ajouté.

Les élus conservateurs se sont inquiétés que la successeure du juge Michael Moldaver, un expert en droit criminel, ne partage pas cette expertise. La juge O’Bonsawin s’est notamment spécialisée en droit de la santé mentale et en droit du travail et de l’emploi. « Il y a une expertise cumulée au sein de la cour et la juge O’Bonsawin y contribuera », a rétorqué le ministre Lametti.

Le président du comité consultatif indépendant sur la nomination des juges à la Cour suprême, Wade MacLauchlan, a rapporté avoir reçu 12 candidatures et en avoir passé six en entrevue. Le ministre n’a pas précisé, en point de presse, s’il y avait d’autres autochtones dans le lot.