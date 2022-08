L’Ontario présente son plan pour stabiliser son système de santé

Aux prises avec un système de santé sous pression, l’Ontario a présenté jeudi un plan pour alléger le fardeau des hôpitaux de la province.

Le gouvernement Ford va notamment présenter un projet de loi qui, s’il est adopté, aidera les patients dont les médecins ont déclaré qu’ils n’ont plus besoin d’être soignés à l’hôpital à être transférés vers un centre de soins de longue durée qui n’est pas nécessairement leur premier choix.

Ces « patients de niveau de soins alternatif » occupent des milliers de lits dans les hôpitaux de la province, alors que plusieurs d’entre eux devraient plutôt être soignés dans des CHSLD. D’après le Globe and Mail, il y en avait près de 5000 en Ontario au mois de mai, soit 1700 de plus qu’à pareille date l’an dernier.

« On ne forcera pas le patient à quitter l’hôpital, mais le projet de loi permettra d’avoir une conversation avec le patient », a précisé le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement Ford prend une telle mesure. Au mois d’août 2021, la province avait modifié la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence pour les mêmes raisons. La mesure ne pouvait toutefois être utilisée qu’en cas d’engorgement majeur.

Le gouvernement ontarien estime pouvoir libérer 2500 hôpitaux grâce aux mesures proposées jeudi.

Recours aux établissements indépendants

La province sollicitera aussi davantage les établissements de santé indépendants pour réduire le nombre d’opérations en attente dans la province. « Nous allons nous tourner d’abord vers les endroits où les infrastructures sont déjà en place », a expliqué la ministre de la Santé, Sylvia Jones.

Dans un rapport publié au mois de février, l’Association médicale de l’Ontario avait déterminé qu’un million d’opérations n’avaient pas été réalisées entre février 2020 et décembre 2021.

Le gouvernement investira aussi davantage afin d’accroître le nombre de chirurgies couvertes par l’assurance santé ontarienne dans les hôpitaux pédiatriques et les cliniques privées existantes. La ministre de la Santé, Sylvia Jones, qui est aussi vice-première ministre, a insisté sur le fait que les Ontariens « auront toujours accès aux soins de santé par l’entremise de leur carte d’assurance-maladie », et non pas par leur carte de crédit.

Mme Jones et le premier ministre Doug Ford défendent depuis plusieurs jours leur gestion du réseau de la santé de la province. Près de 25 hôpitaux ont dû réduire leurs activités aux mois de juillet et août, faute de personnel. Le premier ministre a assuré au début du mois que tous les Ontariens recevaient les soins dont ils avaient besoin, une affirmation qui a été remise en question par certains professionnels de la santé.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.