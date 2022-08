Un ultime débat conservateur qui ne passera pas à l’histoire

Les trois seuls candidats qui se sont présentés au très terne dernier débat pour la chefferie du Parti conservateur du Canada se sont très peu attaqués entre eux, réservant leurs critiques à Justin Trudeau ou au présumé meneur de la course, Pierre Poilievre, qui brillait par son absence.

Organisé dans un complexe de locaux industriels situés en périphérie d’Ottawa, près de l’aéroport, le troisième rendez-vous officiel du parti n’a réuni que l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest, le député fédéral ontarien Scott Aitchison et l’ex-député provincial ontarien Roman Baber, autour d’une même table dans une pièce exiguë.

L’organisation promettait de « dynamiser les nouveaux et anciens membres » avec un événement à la hauteur de son budget, comme la guident ses principes conservateurs. Elle a livré un débat sans public, plans de caméras élaborés, et affligé de quelques problèmes de son.

« Nous sommes tous d’accord, un vrai leader a besoin de se présenter », a laissé tomber Jean Charest en anglais en guise d’attaque envers son principal adversaire, Pierre Poilievre.

La charge était envoyée en simultané sur les réseaux sociaux, où le clan Charest a partagé des messages tels « Où est Pierre ? », et « T’as peur, mon frère ? » (« You scared, bro? »), reprenant l’esthétique des mèmes Internet.

Appel au vote

Pendant ce temps, sur le plateau de télévision artisanal, M. Charest s’est une nouvelle fois présenté comme le seul candidat en mesure de remporter les prochaines élections, qui pourraient selon lui être déclenchées d’un jour à l’autre vu le statut minoritaire du gouvernement Trudeau. « Vous pouvez unir ce parti », a-t-il insisté, brandissant le doigt vers la caméra.

L’ex-premier ministre du Québec a fait économie d’attaques contre les candidats Aitchison et Baber, qui tentaient, eux, de convaincre les auditeurs de les placer sur le premier choix de leur bulletin. L’exercice s’est avéré plus périlleux dans la seconde moitié du débat, tenu dans la langue de Molière.

Les thèmes de la santé, du transport et de la fiscalité, notamment, ont donné lieu à des discours généralement consensuels centrés sur la nécessité de vaincre le Parti libéral aux prochaines élections fédérales.

Tout au plus, les candidats ont débattu poliment sur le bien-fondé de la gestion de l’offre dans l’industrie laitière, un programme dont M. Charest dit être le seul défenseur. Scott Aitchison a insisté sur les périls de la division des conservateurs. Roman Baber a fait allusion à son opposition à certaines mesures sanitaires contre la COVID-19 et a demandé de l’imaginer affrontant aux prochaines élections Justin Trudeau, « ou pire, Chrystia Freeland ». « D’ici les prochaines élections, je parlerai le français [aussi bien] que l’anglais », a promis M. Aitchison dans son plaidoyer final.

Les échanges lors des débats précédents ont été marqués par la rivalité entre les candidats Pierre Poilievre et Jean Charest. Les deux hommes ont transposé leurs attaques sur le Web, où ils s’invectivent mutuellement depuis plusieurs mois. En date de mercredi, 150 000 membres conservateurs avaient déjà voté pour leur prochain chef, soit environ 22 % des quelque 678 000 membres.

Mieux à faire que de débattre

Deux des cinq candidats au poste de chef avaient mieux à faire que de se présenter au dernier débat : le député ontarien et favori de la course, Pierre Poilievre, ainsi que la députée ontarienne et candidate qui porte la cause de l’opposition au droit l’avortement, Leslyn Lewis.

Même si la rencontre avait lieu à un jet de pierre de sa circonscription de Carleton, Pierre Poilievre a décliné l’invitation de son parti, arguant qu’il a suffisamment croisé le fer avec ses adversaires au cours de la course. Sa campagne avait déjà ridiculisé l’organisation du seul débat officiel en anglais, à Edmonton. M. Poilievre se trouvait en Saskatchewan mercredi soir, où il s’est moqué de l’exercice. « On dirait qu’ils jouent une petite partie de cartes », a-t-il lancé à ses partisans.

Le seul élu québécois qui soutient sa campagne, Pierre Paul-Hus, a indiqué au Devoir mercredi qu’il ignorait s’il allait lui-même regarder ce débat, qu’il a qualifié d’inutile.

La candidate Leslyn Lewis a aussi signifié son absence à ce dernier débat, prétextant un conflit d’horaire avec un événement déjà prévu de sa campagne. Les candidats absents se sont vus imposer une pénalité de 50 000 $ par le parti.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, qui a pris part aux autres débats officiels en tant que candidat, a été disqualifié de la course à la chefferie par les autorités du Parti conservateur en juillet. Il lui est reproché d’avoir « accepté des dons d’une compagnie », ce qui est contraire à la loi électorale canadienne, ainsi que des irrégularités dans la vente de plusieurs centaines de cartes de membre.