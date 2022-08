Pierre Poilievre domine au chapitre des dons politiques

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre a amassé autant de dons que l’ensemble des autres aspirants combinés ; près de trois fois ceux de son plus proche rival, Jean Charest.

M. Poilievre a amassé 4 042 716,75 $ pour sa campagne à la direction du parti depuis le 1er avril, selon les données du rapport financier du Parti conservateur pour le deuxième trimestre de 2022, qui compile les dons effectués jusqu’au 30 juin.

C’est plus que ce qu’ont recueilli durant cette période les candidats Jean Charest (1 635 636,58 $), Leslyn Lewis (709 060,76 $), Roman Baber (404 2716,75 $) et Scott Aitchison (363 922 $) combinés, même en ajoutant le butin du candidat disqualifié Patrick Brown (541 706,75 $).

Un plus grand nombre de dons individuels ont également été enregistrés pour la campagne Poilievre, soit 36 803 dons d’une moyenne de 110 $. Par comparaison, l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest peut revendiquer 4190 dons de 390 $ en moyenne, et la députée ontarienne Leslyn Lewis, 5522 dons d’environ 130 $.

Ce bilan exclut les montants offerts aux candidats au tout début de la chefferie conservatrice, en mars.

Poilievre premier au Québec

Le député fédéral de Carleton est aussi celui qui a collecté le plus grand nombre de dons de Québécois durant cette période, au nombre de 2205 (moins de 6 % du total de ses dons). Jean Charest a obtenu quant à lui 1265 dons de sa propre province (30 % du total).

Au moins 244 résidents de la Ville de Montréal ont contribué à la campagne de Pierre Poilievre, contre 190 pour celle de Jean Charest.

Ces données pour le second trimestre de 2022, aussi celui qui encapsule l’essentiel de la course à la direction, sont publiées par Élections Canada alors que le Parti conservateur s’apprête à tenir son troisième et dernier débat officiel de la course.

Celui-ci aura lieu mercredi soir, dans une formule bilingue : d’abord en anglais, à partir de 18h ; puis en français, à 18h45. Ce débat se déroulera en l’absence de deux des cinq candidats toujours en lice. Pierre Poilievre et Leslyn Lewis ont annoncé qu’ils préfèrent payer l’amende de 50 000 $ imposée par leur parti.

Les différents candidats conservateurs avaient jusqu’au 3 juin dernier pour trouver de nouveaux membres prêts à les appuyer à la direction du parti. Le parti compte près de 679 000 membres qui pourront choisir le prochain chef, selon une de ses publications Facebook de la semaine dernière.

Les membres doivent faire parvenir leur bulletin de vote avant le 6 septembre. Près de 80 000 membres avaient toutefois déjà fait parvenir leur bulletin en date de vendredi.

Les votes seront ensuite compilés à partir d’une formule complexe qui permet plusieurs tours de vote et prend en compte les seconds choix (ou plus) des partisans d’un candidat éliminé. Un système de points accorde un poids inégal entre les membres, en fonction de la circonscription où ils résident.

Puisque chaque circonscription dispose d’un poids maximal de 100 points, ce système offre en théorie plus de poids aux régions où le Parti conservateur compte le moins de membres, dont plusieurs sont situées au Québec.

L’identité du nouveau chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes sera connue le 10 septembre.