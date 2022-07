Un troisième débat pour les candidats à la chefferie du PCC

Le Parti conservateur du Canada a décidé de tenir un troisième débat des candidats à la chefferie.

Les membres du Comité organisateur du choix du chef se sont réunis mercredi soir et ont décidé d’organiser un troisième débat officiel, à l’issue d’un sondage mené auprès des membres.

Un porte-parole du parti, Yaroslav Baran, a déclaré que 24 000 membres avaient répondu « massivement » en faveur d’un troisième débat. L’événement aura lieu quelque part en août — on devrait connaître la date plus tard jeudi.

Selon les statuts du parti, les candidats dans la course à la chefferie sont tenus de participer aux « débats officiels », sous peine d’une amende.

Les candidats ont déjà participé au mois de mai à deux débats officiels, un en anglais à Edmonton et l’autre en français à Laval. Les équipes de campagne avaient toutefois été informées par les instances du parti qu’il pourrait y avoir un troisième débat officiel au début du mois d’août.

Ce débat aura lieu alors que le scrutin postal est déjà en cours et que le parti a commencé à recevoir des bulletins de vote remplis par les membres en règle. L’événement se déroulera également sans Patrick Brown, qui a été disqualifié de la course, plus tôt ce mois-ci, en raison d’une allégation selon laquelle il aurait enfreint la loi électorale fédérale, ce qu’il nie.

Les résultats de la course à la chefferie seront annoncés à Ottawa le 10 septembre.

L’ancien premier ministre du Québec Jean Charest pressait les instances du parti d’organiser ce troisième débat, et les candidats Scott Aitchison et Roman Baber le réclamaient aussi. L’équipe de Leslyn Lewis avait déclaré qu’elle y participerait le cas échéant.

Un porte-parole de Pierre Poilievre, le favori de la course, n’a pas encore fait part de ses intentions concernant un troisième débat. Plus tôt ce mois-ci, M. Poilievre n’a pas participé à un débat « non officiel » organisé en Alberta alors que des candidats se trouvaient tous à Calgary pour le Stampede.