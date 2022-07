Un comité du Sénat recommande de criminaliser les stérilisations forcées au Canada

Un comité sénatorial recommande que la « stérilisation forcée et contrainte » devienne au Canada une infraction criminelle, et que celles qui y ont été soumises reçoivent des excuses et une indemnisation du gouvernement.

Dans la deuxième partie de son rapport, déposé jeudi, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne déclare que les stérilisations forcées et contraintes sont encore pratiquées au Canada de nos jours et que des réponses juridiques et politiques sont nécessaires pour y faire face.

Les sénateurs affirment que cette « pratique odieuse » affecte de manière disproportionnée les groupes vulnérables et marginalisés, notamment les femmes autochtones, les femmes noires et racialisées, les personnes handicapées, les enfants intersexués et les personnes institutionnalisées.

Lois et politiques explicites au XXe siècle

Le rapport fait suite à une étude du comité sénatorial sur la stérilisation forcée et contrainte au Canada, qui avait débuté en 2019. Il indique que la stérilisation forcée ou contrainte fait référence à une intervention chirurgicale visant à empêcher la conception, pratiquée « sans le consentement libre, préalable et éclairé de la patiente ».

Les sénateurs notent dans ce rapport que le Canada a une longue histoire de stérilisation forcée et contrainte, par le biais de lois et de politiques gouvernementales.

Pendant une grande partie du XXe siècle, ces lois et politiques visaient explicitement « à réduire les naissances dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, dans les communautés noires, ainsi que chez les personnes présentant des vulnérabilités multiples liées à la pauvreté, à la race et à la déficience », lit-on dans le rapport.

Le comité sénatorial sur les droits de la personne s’intéresse à ce dossier depuis un bon moment déjà. En juin 2021, il avait rendu public un rapport préliminaire dans lequel il révélait que « l’horrible pratique de stérilisation forcée et contrainte existe encore ».

Deux femmes autochtones ont lancé une action collective en Saskatchewan en 2017, alléguant avoir été stérilisées sans leur consentement. Dans l’année qui a suivi, plus de 100 autres femmes ont ajouté leur nom à l’action collective.