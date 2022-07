Une grève de la faim à Ottawa contre l’envoi de turbines en Allemagne

Deux manifestants d’origine ukrainienne font une grève de la faim depuis dimanche, devant le parlement à Ottawa, pour demander au Canada d’annuler sa décision d’autoriser la livraison en Allemagne de turbines provenant d’un gazoduc reliant la Russie à l’Europe.

« Ça a été un peu une trahison de la part du Canada », lance Arsenii Pivtorak, au bout du fil. Malgré un mal de ventre plus tôt en journée, l’homme de 19 ans dit être motivé à poursuivre sa grève de la faim, pour que le gouvernement canadien respecte les sanctions économiques imposées à Moscou. Aux côtés de M. Pivtorak, Ladislao Zaichka dénonce cette décision qui permettra à la Russie de desservir l’Allemagne en gaz naturel et « d’avoir plus d’argent pour continuer la guerre ».

Les turbines de l’un des gazoducs Nord Stream 1 de Gazprom se trouvent dans une usine de l’entreprise allemande Siemens, à Montréal, pour être réparées. Samedi, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a annoncé dans un communiqué qu’un permis révocable et d’une durée limitée serait accordé à la compagnie afin de retourner ces pièces en Allemagne.

Le ministre Wilkinson estime que le renvoi des turbines « soutiendra la capacité de l’Europe à accéder à une énergie fiable et abordable alors qu’elle poursuit sa transition en s’éloignant du pétrole et du gaz russes ». Pour l’Ukraine, cette autorisation risque de créer « un dangereux précédent » qui pourrait compromettre les sanctions économiques imposées à la Russie par l’Occident.

« L’urgence d’agir »

En apprenant l’autorisation du renvoi des turbines, Arsenii Pivtorak et Ladislao Zaichka ont senti « l’urgence d’agir », racontent-ils. « Pour nous, ça a été blessant de voir le gouvernement agir de cette façon envers l’Ukraine, qui a besoin du Canada en ce moment », dit M. Pivtorak. Surtout après la vague de solidarité des Canadiens envers les Ukrainiens, souligne-t-il.

L’envoi de ces pièces en Allemagne constitue un « enjeu plus éthique que politique », renchérit Arsenii Pivtorak. Ce dernier estime que « ces turbines vont finalement servir à tuer plus d’Ukrainiens. »

Ladislao Zaichka raconte avoir perdu des tantes et un oncle depuis le début de l’invasion russe, qui s’est amorcée le 24 février dernier. « Je ne veux pas que d’autres familles vivent cela », souffle l’homme de 21 ans.

Avec l’Associated Press