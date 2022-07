«Je m’excuse» pour la crise des passeports, dit Justin Trudeau

Justin Trudeau reconnaît que son gouvernement a failli à la tâche, en en arrivant au cafouillage des dernières semaines dans les bureaux de passeports et à des lignes d’attente interminables pour se procurer le précieux document de voyage.

« Je prends ma part de responsabilité en tant que gouvernement. Je m’excuse, aussi », a-t-il affirmé en entrevue exclusive avec Le Devoir en marge du sommet de l’OTAN à Madrid jeudi.

Le premier ministre se dit bien conscient du stress et des maux de tête causés par les délais encourus pour obtenir un passeport, particulièrement dans la région de Montréal.

« J’ai eu à m’excuser moi-même à des amis, qui m’ont écrit pour me dire qu’ils ont dû passer deux nuits dehors mais qu’ils ont finalement eu le passeport de leur enfant, raconte-t-il. Ça n’aurait pas dû se passer. »

M. Trudeau répète que son gouvernement « voyait venir » l’achalandage de demandes de passeports, avec l’arrivée des vacances estivales et la liberté retrouvée de voyager avec l’accalmie espérée de la pandémie. Le fédéral a donc embauché des centaines de fonctionnaires de plus dès janvier, rappelle-t-il, et le gouvernement s’affaire présentement à réaffecter des centaines d’autres employés pour aider à désengorger le système de demandes de passeport.

« Mais on ne s’attendait pas à l’ampleur qu’on a eue », convient le premier ministre. Et la situation actuelle est inacceptable, a-t-il reconnu, à l’instar des propos tenus par sa ministre responsable du dossier, Karina Gould.

Idem pour les retards et les annulations de vols qui se multiplient aux aéroports de Montréal et de Toronto. Air Canada annonçait cette semaine une réduction de ses vols cet été pour essayer de gérer le fort achalandage dans ces plaques tournantes du voyage aérien au pays.

« Les gens vivent des moments vraiment tough. Un gouvernement devrait pouvoir livrer des services. Et c’est frustrant quand on a de la misère à remplir l’une des responsabilités que l’on a », a concédé Justin Trudeau.