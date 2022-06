Vu du Canada, le renversement de «Roe v. Wade» est un «recul»

Colère, indignation, tristesse : le renversement de l’arrêt Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l’avortement dans tous les États-Unis, a provoqué une pluie de réactions au Canada.

Cette décision est « vraiment exaspérante », dit Kelly Day, une Américaine qui habite à Montréal depuis un an, en entrevue avec Le Devoir. « C’est déprimant pour toutes ces Américaines de se sentir impuissantes, se désole la femme de 44 ans. De sentir qu’elles n’ont pas le contrôle de leur santé et de leurs vies. »

La décision rendue publique vendredi permet aux États américains de restreindre ou d’interdire à leur guise les avortements à l’intérieur de leurs frontières.

Pour Mme Day, le renversement de cet arrêt était « malheureusement prévisible ». « C’est déprimant de ne pas être surpris », souffle-t-elle.

La mère de trois enfants s’inquiète du sort des Américaines, en particulier au sujet de la santé mentale. « Le fait d’enlever des options [aux femmes] causera beaucoup de traumatismes », estime-t-elle.

Pour Jessica Legault, co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN), le jugement rendu vendredi est une immense déception. « Nous voici face à cette situation dégoûtante, déplore-t-elle. On est découragées et inquiètes pour les Américaines. »

« C’est un jour de recul », affirme Valérie Beaudoin, chercheuse associée à la Chaire Raoul-Dandurand. Le renversement de la décision Roe v. Wade ramène les États-Unis à « un univers pré-1973 », où le droit constitutionnel à l’avortement n’est plus garanti, explique-t-elle.

Mme Beaudoin soulève que certaines Américaines devront se déplacer et débourser de l’argent pour pouvoir se faire avorter. « Les femmes qui sont marginalisées et qui ont peu de moyens vont être les plus affectées par la décision d’aujourd’hui », dit-elle.

Au sujet des répercussions en sol canadien, une forme de « tourisme médical pour les avortements » pourrait émerger, estime Valérie Beaudoin, chercheuse associée à la Chaire Raoul-Dandurand. En ce qui concerne les impacts politiques, elle souligne que « lorsqu’il se passe quelque chose du côté des États-Unis, on se pose des questions au Canada ». Les élus seront questionnés à savoir « s’ils sont en faveur ou non du choix des femmes », dit-elle.

La classe politique indignée

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau a qualifié la nouvelle d’« horrible ». « Aucun gouvernement, aucun politicien, ni aucun homme ne devraient dicter à une femme ce qu’elle peut faire ou ne pas faire avec son corps, a-t-il écrit sur Twitter. Je tiens à ce que les Canadiennes sachent que nous allons toujours défendre votre droit de choisir. »

Il s’agit d’un « triste recul pour les droits et libertés des femmes », a gazouillé le premier ministre du Québec, François Legault.

Sur Twitter également, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a dit être de « tout coeur » avec les Américaines. Au Québec, « on ne laissera jamais » le droit à l’avortement être remis en question, a-t-elle assuré. Le premier ministre François Legault a qualifié le jugement de « triste recul pour les droits et libertés des femmes ».

À Montréal, la mairesse Valérie Plante s’est dite « outrée ». « Cette décision est un recul inacceptable, a-t-elle écrit sur Twitter. Dénonçons-la avec force et vigueur, ici comme ailleurs. »

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a pour sa part dénoncé un « recul sans nom », parlant d’un « jour sombre pour les femmes et leurs droits et libertés ». « On doit continuer de se battre pour que nos filles aient toujours plus de droits que nous, pas moins », a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux.

Avec La Presse canadienne