La Cour suprême aussi réclame plus de sécurité

Alors que le gouvernement et le sergent d’armes du Parlement planchent sur de nouvelles mesures pour rehausser la sécurité des élus fédéraux, le juge en chef de la Cour suprême Richard Wagner réclame de ne pas être oublié.

L’enceinte parlementaire a vu nombre de nouveaux dispositifs installés, depuis la fusillade du Parlement en 2014, comme des bollards qui y bloquent l’accès routier. « Mais malheureusement j’ai l’impression que jusqu’à un certain point l’édifice de la Cour suprême est un petit peu le parent pauvre de ces mesures-là », a déploré le juge Wagner jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle dans un édifice de la rue Wellington qui a par ailleurs été piétonnisée après que le « convoi de camionneurs » l’a paralysée cet hiver.

« J’ai demandé à plusieurs reprises que l’édifice de la Cour suprême fasse partie des édifices à protéger, fasse partie de la zone de protection additionnelle », a expliqué le juge en chef du plus haut tribunal du pays. La Cour suprême se trouve à 700 mètres du Parlement mais on peut s’en approcher librement.

Le juge Wagner a justement cité l’occupation du centre-ville d’Ottawa par ces camionneurs pour sommer le gouvernement d’acquiescer à ses demandes. « J’ose espérer que les derniers événements qu’on a vécus en janvier dernier vont amener les autorités à considérer la Cour suprême du Canada comme étant un immeuble quand même fondamental et important à protéger. »

Le ministre fédéral de la Sécurité publique Marco Mendicino affirmait, en entrevue au Devoir mercredi, envisager différentes options pour protéger davantage les parlementaires qui sont la cible de plus en plus de menaces et qui se font même parfois désormais apostropher de façon agressive dans la rue. Ottawa pourrait offrir un service de sécurité à tous les ministres et chefs de parti ou leur permettre d’être accompagnés d’un chauffeur armé comme c’est le cas à l’Assemblée nationale. À l’heure actuelle, seul le premier ministre du Canada est accompagné en tout temps d’un service de sécurité. Les ministres et chefs de parti peuvent recevoir ce même service au besoin.

Le juge en chef a rapporté ne pas être « au courant de menaces particulières » à l’endroit de ses collègues. « Mais il faut être vigilant », a-t-il insisté.

Le ministre Mendicino a en outre laissé entendre que le Parlement pourrait compter davantage d’agents de sécurité dès cet été.