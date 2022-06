Justin Trudeau a de nouveau la COVID-19

Le premier ministre Justin Trudeau est à nouveau atteint de la COVID-19, a-t-il annoncé lundi dans une publication Twitter. 

J’ai un résultat positif à la COVID-19. Je vais suivre les consignes de santé publique et m’isoler. Je vais bien, et c’est grâce à mes vaccins. Si ce n’est déjà fait, obtenez vos vaccins ou doses de rappel. Protégeons notre système de santé et protégeons-nous les uns les autres.