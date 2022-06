Un système fédéral d’échange de crédits carbones, sans le Québec

Ottawa a lancé mercredi son propre système volontaire qui permettra de créer et d’échanger des crédits compensatoires de gaz à effet de serre (GES), mais qui exclut les juridictions où un marché du carbone existe déjà, comme le Québec.

« Ce qu’on annonce, c’est que les acteurs qui ne sont pas soumis à la tarification du carbone, qui ne sont pas des grands acteurs, on parle par exemple de municipalités, de communautés autochtones, pourront participer dans des projets de réduction du carbone », a déclaré le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, s’adressant aux médias depuis la Californie.

Son gouvernement a annoncé qu’il créera des « protocoles » pour permettre aux entreprises, mais aussi aux agriculteurs ou aux « communautés », de générer des crédits compensatoires correspondant à la quantité de CO 2 qu’ils auront réussi à économiser ou à retirer de l’atmosphère, puis de les vendre au plus offrant.

Il sera ainsi possible de générer de tels crédits de différentes manières, dont à l’aide de techniques de « séquestration non biologique », tel que le captage et le stockage du carbone directement dans l’air. La réduction des GES sera calculée en comparant « des projets innovateurs » aux « pratiques courantes ».

Or, « les projets ne peuvent pas être inscrits s’ils se situent dans une administration qui a un système de crédits compensatoires avec un protocole actif pour les mêmes activités du projet », peut-on lire dans une note technique fournie aux médias. Cela signifie qu’une large portion de l’industrie du Québec ne pourra pas générer de tels crédits compensatoires fédéraux, puisqu’elle est déjà soumise au système québécois.

« L’objectif du gouvernement fédéral n’est pas de remplacer ou de compétitionner avec le système d’une province », a expliqué Steven Guilbeault. Le ministre prévoit toutefois « des discussions avec le Québec » pour déterminer si certains secteurs présentement exclus des protocoles existants pourraient tomber sous le système fédéral.

 Le Québec s’est doté en 2013 d’un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES, une « bourse du carbone », liée l’année suivante avec l’État de la Californie. La Colombie-Britannique a aussi son propre système de taxation du carbone.

Pour l’industrie pétrolière

Le système fédéral, dont la participation est volontaire, permet toutefois à n’importe qui d’acheter ces crédits équivalents à la tonne de GES sauvée de l’atmosphère. Il est d’abord destiné aux industries qui dépassent le plafond d’émissions autorisé et qui seraient autrement soumises à une redevance fédérale.

Le Canada a annoncé en 2019 qu’il imposerait un prix sur le carbone à toutes les provinces qui n’en avaient pas déjà un, celles pour qui son système de crédit est avant tout conçu. Le gouvernement s’attend à ce que les crédits compensatoires se transigent à moindre coût que la redevance fédérale sur le carbone, qui est actuellement fixée à 50 $ la tonne.

Les crédits compensatoires peuvent aussi être utilisés par des entreprises qui ont fait vœu de carboneutralité ou encore pour l’industrie pétrolière et gazière qui doit être soumise à un « plafond » de ses émissions, dont les détails sont attendus au cours des prochaines semaines. L’achat de crédit compensatoire permettrait donc de continuer à augmenter la production de combustible fossile sans que ses émissions n’augmentent, sur le papier.

L’annonce a d’ailleurs été mal reçue par Greenpeace Canada, selon qui les projets de compensations de carbone consistent en « un grand pas en arrière en termes d’ambitions climatiques au Canada » et ne font que « bien paraître les grands pollueurs responsables ». Selon le groupe écologiste, la solution à la crise climatique consiste plutôt à éliminer les combustibles fossiles.

« Je ne connais pas d’entreprises qui sont réglementées dont le plan d’affaire est d’acheter à 100 % des crédits compensatoires. Ce n’est pas un plan d’affaire fiable à long terme », s’est défendu le ministre Guilbeault, qui parle plutôt d’un système « complémentaire » à une réduction de la pollution à la source. Le ministre a aussi promis de modifier le protocole s’il s’avère nuire aux objectifs de réduction du Canada.

Tous les projets qui ont débuté après le 1er janvier 2017 pourront générer des crédits compensatoires. Le premier de ces « protocoles » a été publié mercredi, et est destiné aux sites d’enfouissement qui se dotent de méthodes pour réduire leurs émissions de méthane.

Le Canada s’est engagé à réduire, pour 2030, ses émissions de GES de 40 % par rapport à leur niveau de 2005.