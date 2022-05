Résumé d’une campagne électorale ontarienne sans éclat

C’est l’ultime jour de campagne en Ontario, la dernière chance de séduire un électorat qui a souvent semblé peu intéressé par la lutte qui se déroulait devant lui. Et comme c’était déjà le cas au jour 1, les progressistes-conservateurs de Doug Ford sont en avance dans les sondages, devant les néodémocrates et les libéraux. Sommaire d’un mois de mai terne.

Le 4 mai dernier, Doug Ford inaugurait sa tournée électorale en grande pompe dans un hangar bondé de sa circonscription d’Etobicoke-Nord, à Toronto. Ses candidats de la région y étaient, leurs partisans à leurs côtés, vêtus de bleu. « Nous sommes le parti qui dit “oui” ! Oui aux autoroutes et à leur agrandissement ! » avait alors scandé Doug Ford.

Le chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario donnait ainsi le ton : il voulait parler d’autoroutes.

Le budget déposé par son gouvernement une semaine à peine avant le déclenchement des élections laissait déjà présager ce message clé : une route figurait sur la page couverture. (Pour une deuxième campagne électorale de suite, les progressistes-conservateurs n’ont pas de plateforme chiffrée.) Il n’incluait pas, par contre, le plan de match des stratèges du clan Ford.

Si tel avait été le cas, on y aurait lu qu’il cherchait à tout prix à limiter les échanges entre les candidats progressistes-conservateurs, les médias et leurs adversaires : la plupart des demandes d’entrevues ont été refusées tout au long de la campagne et plusieurs candidats n’ont pris part à aucun débat.

La politique ontarienne ne fait déjà pas courir les foules, et cette tactique n’a certainement pas contribué à l’engouement. Elle a toutefois eu les effets que les progressistes-conservateurs escomptaient, reconnaît Greg Flynn, professeur de science politique à l’Université McMaster : Doug Ford et ses troupes ne se sont pas attiré les foudres du public et, du début à la fin, sont restés seuls au sommet des sondages.

Le gros du travail revenait ainsi à la cheffe du NPD, Andrea Horwath (à sa quatrième campagne), et au chef libéral, Steven Del Duca (à sa première) : ils devaient convaincre l’électorat que Doug Ford n’avait pas l’étoffe d’un premier ministre. « C’était une élection centrée sur le leadership des partis, pas sur leurs plateformes », note la professeure de science politique Lydia Miljan, de l’Université de Windsor. Aucun des deux n’a été en mesure de percer le bouclier Ford.

Le seul débat des chefs de la campagne, le 16 mai, aurait été une bonne occasion de le faire. Doug Ford devait défendre une gestion de la pandémie qui, sans être désastreuse, était imparfaite : près de 4500 Ontariens sont décédés dans des centres de soins de longue durée. « Andrea Horwath et Steven Del Duca devaient manifester de la passion, mais ils ne l’ont pas fait », a constaté Liviana Tossutti, professeure de science politique à l’Université Brock.

Le quatrième essai d’Andrea Horwath

Le NPD, l’opposition officielle jusqu’au 3 mai, a mis la gomme lors de cette campagne. Le parti a dépensé environ 12 millions de dollars dans la course, la plus importante somme du genre.

Pendant que Steven Del Duca se déplaçait en fourgonnette, le NPD roulait en autobus. Les néodémocrates ont acheté de la publicité aux grandes heures d’écoute et leur cheffe s’est rendue aux quatre coins de la province.

Andrea Horwath a fait campagne sur un programme de santé mentale universel. Tous les sondages ont montré qu’elle était la cheffe de parti en qui les Ontariens avaient le plus confiance en matière de santé, mais cette foi ne s’est pas traduite dans les intentions de vote. Selon le politologue Greg Flynn, le NPD n’en a simplement pas parlé suffisamment.

En revanche, Mme Horwath a souvent fait connaître son opposition à la « loi 124 », introduite par le gouvernement Ford en 2019, qui plafonne à 1 % les augmentations de salaire de plusieurs employés du secteur public, dont les infirmières. Le soir du débat du 16 mai, 200 infirmières attendaient d’ailleurs Doug Ford de pied ferme devant l’immeuble où avait lieu la joute.

Les représentants du secteur public constituent une bonne partie du mouvement syndical ontarien et ils n’appuient pas Doug Ford, mais durant la campagne, ce dernier s’est tout de même positionné comme le défenseur des travailleurs. Huit syndicats se sont même rangés derrière lui. Selon la professeure Miljan, il s’agit d’un important vote de confiance, qui pourrait permettre à son parti de remporter des courses serrées dans la région de Windsor, où les syndicats ont une forte présence.

Un appétit pour le Parti libéral

Windsor a déjà été bien plus libéral qu’elle l’est aujourd’hui : l’ancien ministre des Finances Dwight Duncan venait du coin, tout comme la ministre de l’Éducation Sandra Pupatello. Le 2 juin au soir, les circonscriptions de la région ne risquent toutefois pas de devenir rouges, si on se fie aux prévisions du site 338Canada

Steven Del Duca devra donc faire des gains ailleurs s’il veut passer d’une fourgonnette à un autobus en 2026.

Le Parti libéral devait remonter une grande pente pour espérer revenir au pouvoir : il ne détenait que sept sièges à la dissolution du Parlement, soit un de moins que le seuil nécessaire pour avoir le statut de parti officiel. Et son chef, encore peu connu de l’électorat, est lui-même engagé dans une lutte serrée dans la circonscription de Vaughan-Woodbridge. (« Pourquoi ne suis-je pas capable de trouver un électeur de Del Duca à Vaughan ? » s’est demandé une journaliste après le débat des chefs.)

Au cours de la campagne, le chef libéral a souvent dû chasser les fantômes des 15 années de pouvoir de son parti, entre 2003 et 2018. L’ancien ministre des Transports a répété à maintes reprises que son équipe était « nouvelle », avec un succès relatif. « Je pense qu’il a fait un bon travail. Il a sorti les libéraux du trou dans lequel ils se trouvaient », analyse la professeure Tossutti.

Des controverses ont par contre forcé le Parti libéral à laisser tomber quatre candidats en cours de route, dont deux dans la même circonscription : il n’aura donc pas de porte-étendard dans trois circonscriptions jeudi. « Si un parti a des problèmes avec les nominations, ça indique que l’organisation ne fait pas assez de vérifications et qu’elle a de la difficulté à recruter de bons candidats… » note de son côté la professeure Miljan.

