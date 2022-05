Le gouvernement Trudeau propose un gel national des armes de poing au Canada

Le gouvernement Trudeau va plus loin que sa promesse électorale et annonce qu’il compte interdire l’achat, la vente et l’importation des armes de poing sur le territoire canadien dans un nouveau projet de loi. Les personnes qui possèdent déjà une telle arme pourront la conserver et continuer à l’utiliser.

Accompagné de quelques ministres et de nombreux militants pour un contrôle plus strict des armes à feu, le premier ministre a déclaré en conférence de presse qu’« alors que nous voyons la violence par armes à feu augmenter, c’est notre devoir de continuer à agir ». « Dans les dernières années, j’ai participé à trop de vigiles, j’ai rencontré les proches de trop de victimes », a-t-il ajouté.

Le premier ministre souhaite une hausse des sanctions pénales maximales pour l’importation illégale d’armes à feu et affirme que « plus d’outils » seront fournis aux policiers pour enquêter sur les crimes commis par arme à feu. Selon le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, ces mesures seront mises en place « très rapidement ».

Le projet de loi C-21 prévoit également la révocation des permis d’arme à feu des personnes impliquées dans des actes de violence domestique ou de harcèlement criminel et une loi « drapeau rouge » qui permettrait aux tribunaux d’exiger que les personnes considérées comme « un danger pour elles-mêmes et pour autrui » se départissent de leur arme à feu.

Les peines maximales pour la contrebande et le trafic d’armes à feu passeraient quant à elles de 10 à 14 ans, et la création d’une nouvelle infraction dans le code criminel imposerait jusqu’à cinq ans de prison pour la modification d’un chargeur afin qu’il ait une capacité supérieure à la capacité légale.

« Le programme de rachat sera obligatoire pour les armes d’assaut », a également indiqué le premier ministre.

Pas d’interdiction

L’annonce ne correspond pas exactement à ce que demandait le gouvernement du Québec ou la Ville de Montréal, mais va néanmoins plus loin que les dernières promesses électorales du Parti libéral en matière de législation sur les armes à feu. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a répété la semaine dernière sa demande au gouvernement fédéral d’interdire une fois pour toutes les armes de poing au pays.

Le gouvernement du Québec a lui aussi souligné qu’il était « urgent » qu’Ottawa bannisse ces armes d’un océan à l’autre, une demande qui fait consensus à l’Assemblée nationale, comme en fait foi une motion unanime de février 2021.

Questionné à savoir pourquoi son gouvernement ne souhaite pas carrément interdire les armes de poing, le premier ministre a répondu que « la grande majorité des propriétaires d’armes à feu suivent les lois, suivent les règles ».

Valérie Plante, a « salué » ce projet de loi, non sans formuler des attentes pour l’avenir. « Nous espérons que le pas franchi aujourd’hui par le gouvernement canadien nous mène vers l’interdiction complète des armes de poing sur notre territoire et hors de la portée des jeunes », a tweeté la mairesse de Montréal.

Par voie de communiqué, le porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de Sécurité publique, Alistair MacGregor, s’est montré sceptique face à ce nouveau projet de loi : « Nous osons croire que l’annonce d’aujourd’hui sur la violence liée aux armes à feu est une priorité urgente et qu’il ne s’agit pas d’un autre coup politique de ce gouvernement. »

Un débat qui perdure

Au printemps 2020, le gouvernement Trudeau avait désigné comme « prohibés » 1 500 modèles et variantes d’armes à feu, comme des armes semi-automatiques de « style militaire ». Cela inclut les armes de type AR-15, comme celle qu’a utilisée le tireur d’Uvalde, au Texas pour assassiner 19 enfants et deux enseignantes, mardi dernier.

Le gouvernement a ensuite introduit l’année suivante un projet de loi qui prévoyait un programme de rachat volontaire de ces armes et un renforcement de la loi sur les armes à feu, comme l’augmentation de certaines peines maximales. Cette mesure a été critiquée par les propriétaires d’armes tout en étant jugée trop timide par les groupes qui militent pour des contrôles plus strictes. Le texte est toutefois mort au feuilleton lors du déclenchement des élections fédérales à l’automne.

Entre-temps, les propriétaires de ces armes bénéficient d’une amnistie, récemment prolongée jusqu’au 30 octobre 2023, afin de donner du temps aux fonctionnaires de finaliser un programme de rachat obligatoire. Ces armes de « style militaire » ne peuvent être achetées, vendues, ou utilisées, mais peuvent être entreposées ou réparées. Le gouvernement estime que plus de 100 000 armes à feu prohibées sont présentement en circulation au Canada.

Ottawa force aussi depuis le 18 mai les entreprises et les particuliers qui vendent des armes non restreintes de confirmer auprès du gouvernement l’identité de l’acheteur et la validité de son permis. Les commerces devront tenir un registre des acheteurs, qui pourrait être consulté par les policiers à condition qu’ils détiennent des « motifs raisonnables ».

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, le Parti libéral n’a pas promis d’interdire les armes de poing, mais plutôt de dégager un milliard de dollars cette année pour les provinces disposées à les interdire sur leur territoire. La somme ne figurait toutefois pas au dernier budget.

Les promesses libérales incluent aussi de réintroduire des dispositions de leur projet de loi mort au feuilleton, comme l’interdiction des chargeurs « à haute capacité », la modification artisanale des chargeurs et la possibilité pour les victimes de menaces de faire confisquer une arme.

Le groupe de pression PolySeSouvient faisait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il aille au-delà de ses promesses faites en campagne électorale en interdisant complètement les armes de poing, en rendant obligatoire son programme de rachat et en interdisant plus d’armes considérées « d’assaut ». PolySeSouvient considère que des dizaines de modèles d’armes semi-automatiques de style militaire sont toujours permises au pays.