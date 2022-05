Ottawa assure faire «des progrès» dans le dossier du chemin Roxham

Le gouvernement Trudeau ne s’est pas engagé à fermer le passage frontalier du chemin Roxham, comme le lui demande Québec, mais assure que les négociations avec les États-Unis pour une nouvelle entente en immigration vont bon train.

« Je sais qu’il y a des progrès avec les ressources qu’on a mis sur ce point [de passage] particulier à la frontière », a assuré le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, lors d’un point de presse mercredi.

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l’Immigration du Québec, Jean Boulet, a imploré de nouveau le palier fédéral de fermer cette route irrégulière qu’empruntent des migrants pour entrer au Québec. Il estime qu’au rythme actuel, 35 000 demandeurs d’asile se présenteront à la frontière cette année.

Le ministre Mendicino assure que le chemin Roxham est « un dossier qui est très important » pour son gouvernement, et dit qu’il « collabore toujours avec le gouvernement Legault ».

Il a mentionné notamment les actions prises durant la pandémie de COVID-19 alors qu’Ottawa avait carrément fermé le chemin Roxham pendant environ un an et demi, jusqu’en novembre 2021. Depuis, le gouvernement du Québec lui demande périodiquement de fermer cette traversée.

« Aussi nous sommes en train de négocier avec les États-Unis une nouvelle entente pour réguler les déplacements des demandeurs d’asile, a ajouté M. Mendicino. C’est un processus qui fait partie d’une stratégie pour défendre les droits des réfugiés et, en même temps, pour protéger tout le monde du Québec. C’est un équilibre, mais c’est important. »

Ottawa renégocie avec les États-Unis l’Entente sur les tiers pays sûrs, un accord qui prévoit actuellement que les réfugiés doivent présenter une demande dans le premier des deux pays où ils sont arrivés. Cela incite les demandeurs d’asile à ne pas se présenter aux postes frontaliers réguliers, où ils seraient refoulés.

« Nous avons des frontières poreuses, et il semble que c’est par là que la majorité de la drogue et des armes entre [au pays]. Si nous voulons limiter l’arrivée de toutes ces drogues et armes illégales, nous avons besoin d’investir plus dans nos points d’entrée et sécuriser le chemin Roxham », a réagi la députée conservatrice Raquel Dancho, porte-parole de son parti en matière de sécurité publique.