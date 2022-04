Des règles aux aéroports assouplies, malgré l’envol des cas de COVID-19

Ottawa assouplit les règles aux frontières pendant que la proportion de voyageurs infectés est de nouveau en hausse dans les vols vers le Canada. Le fédéral parle d’une meilleure « tolérance au risque », après avoir longtemps justifié ses strictes mesures par le taux élevé de tests de COVID-19 positifs chez les voyageurs.

Le 25 janvier dernier, alors que plus de voyageurs aériens vaccinés que jamais apprenaient à leur arrivée au pays qu’ils étaient atteints de la COVID-19, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, affirmait « regarder attentivement » cet indicateur pour trancher sur les règles à imposer aux frontières.

« Ces taux continuent à croître. Jusqu’à ce que ces taux se stabilisent et se mettent à diminuer, il n’y aura pas de changement dans les politiques frontalières », avait alors annoncé le ministre au micro de Radio-Canada à Québec.

Or, voilà que plusieurs changements dans les politiques frontalières ont eu lieu alors même que le taux de positivité est reparti à la hausse depuis le début du mois de mars, selon des données gouvernementales compilées par Le Devoir.

Hausse du taux de positivité

Au moins 3,27 % des passagers aériens vaccinés qui ont atterri au Canada entre le 10 et le 16 avril étaient infectés par le coronavirus, peut-on conclure des résultats des tests aléatoires effectués auprès d’un échantillon de 25 000 d’entre eux. Ces données sont partielles, puisque d’autres cas pourraient encore se déclarer pour cette période.

Déjà, ce taux est plus élevé que celui enregistré lors du creux de la semaine du 6 mars (1,23 %), et même plus élevé que celui en vigueur lors de la semaine de Noël en décembre dernier (2,32 %). Il est toutefois deux fois et demie moins élevé qu’au plus fort de la vague de COVID-19 causée par le variant Omicron, au début de janvier 2022 (8,65 %).

C’est aussi le moment choisi par le gouvernement fédéral pour entreprendre une série d’assouplissements aux frontières. À commencer par la levée de l’obligation du seul test de dépistage à la COVID-19 qui était demandé aux voyageurs vaccinés jusqu’au 1er avril, celui à être effectué avant le départ. Désormais, seuls les passagers sélectionnés aléatoirement doivent se faire dépister, à leur arrivée, ou encore ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés.

Depuis lundi, les voyageurs vaccinés ne sont plus tenus de fournir un plan de quarantaine ni de suivre une série de consignes à l’arrivée, comme de porter un masque en public pendant deux semaines. Les enfants de 5 à 11 ans non vaccinés ne sont plus obligés de montrer un test de dépistage négatif pour monter à bord. Le masque reste toutefois obligatoire durant le transport, et les passagers doivent encore s’enregistrer sur l’application ArriveCan.

Tolérance au risque

En quoi ces assouplissements aux frontières sont-ils compatibles avec la hausse du taux de positivité observé aux aéroports ? Selon le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, cela découle d’une évaluation « qualitative » d’un critère jusqu’ici jamais évoqué : le risque que sont prêts à assumer les voyageurs.

« À chaque fois que nous évaluons [les mesures], il ne s’agit pas que de considérer les données quantitatives. Il y a aussi une évaluation qualitative [dans laquelle] on pense à inclure les risques et la tolérance au risque, ce que nous ne pouvons pas mesurer », a répondu le ministre Alghabra aux questions du Devoir, mercredi.

Le ministre a aussi mentionné la forte opposition aux mesures imposées aux voyageurs par les élus conservateurs, rappelant que ce sujet anime les débats à la Chambre des communes. « Chaque fois que nous ajoutons ou que nous enlevons des mesures, on le fait suivant des examens approfondis. On prend ces décisions très au sérieux », a-t-il assuré.

À la demande du Devoir, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a fourni une courte liste des critères qui fondent les décisions du gouvernement à la frontière. La « tolérance au risque » n’y apparaît nulle part.

« Les mesures frontalières sont fondées sur les données connues, les considérations opérationnelles, les données scientifiques probantes ainsi que la surveillance de la situation épidémiologique au Canada et dans le monde », écrit l’ASPC. Le taux de vaccination élevé au Canada, l’accessibilité aux tests rapides et la disponibilité des nouveaux médicaments contre la COVID-19 font aussi partie des raisons des récents assouplissements.

Dans un courriel, le bureau du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a repris l’essentiel du propos de l’ASPC, sans expliquer l’apparence de contradiction entre l’abandon annoncé de certaines règles à la frontière et ses propos de janvier sur l’importance de la baisse du taux de positivité des tests à l’arrivée des voyageurs.

En décembre, Ottawa a décidé de déconseiller de nouveau tout voyage à l’étranger, alors que seule une fraction de 1 % des voyageurs aériens revenait alors de l’étranger avec la COVID-19. Pour la suite, le gouvernement fédéral précise que de plus strictes restrictions au voyage pourraient revenir si la situation sanitaire l’exigeait.