Le fédéral prétexte la pandémie pour retarder la transition énergétique «équitable»

Le commissaire à l’environnement ne croit pas l’excuse de la pandémie de COVID-19 offerte par le gouvernement fédéral pour n’avoir encore rien fait pour s’assurer que les travailleurs des secteurs polluants ne soient pas laissés pour compte dans le projet du Canada de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.

« C’est essentiel que le gouvernement, rapidement, mette en place une loi sur la transition juste et un système de gestion de ce dossier qui est très important pour beaucoup de communautés de travailleurs et travailleuses », a tranché le commissaire Jerry DeMarco, en marge du dépôt mardi de cinq rapports critiques de l’action gouvernementale en matière d’environnement.

Or, « des fonctionnaires de Ressources naturelles Canada nous ont signalé qu’en raison de la maladie à coronavirus [COVID-19] et du choc pétrolier de mars 2020, le ministère avait retardé ses travaux d’élaboration d’un texte de loi relatif à la transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone », peut-on lire dans le rapport consacré à ce sujet.

« Je n’achète pas ça », a laissé tomber le commissaire DeMarco, invité à commenter l’excuse de la pandémie. Il a rappelé que le gouvernement s’est engagé à réduire ses émissions en parlant de « transition juste » depuis de nombreuses années. « Ils ont décidé de mettre une pause à la transition juste pendant [la pandémie de] COVID. C’est un choix qu’ils ont fait. »

Promesse de transition équitable

Le gouvernement fédéral a promis aux travailleurs des secteurs les plus polluants de ne pas les oublier au moment de reconvertir l’économie afin d’atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour les prochaines années. Le Canada s’est engagé à réduire de 40 à 45 % ses émissions par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, et à devenir carboneutre pour 2050. Un tel plan annonce un changement d’emploi pour des milliers de travailleurs, en premier lieu ceux du charbon, puis ceux du pétrole et du gaz, entre autres.

Personne au gouvernement n’a toutefois été chargé de faire un rapport des progrès de cette « transition équitable ». Tout au plus, Ressources naturelles Canada devait rédiger une loi à ce sujet, ce qui n’a pas été fait dans les temps promis. Ce ministère est encore très mal préparé, constate le commissaire à l’environnement.

« Bien qu’une nouvelle loi ait été prévue pour 2021, il n’y avait en place aucun plan de mise en œuvre fédéral, aucune structure de gouvernance officielle, ni aucun système de suivi et de rapport. »

D’abord le charbon

Le commissaire note que le gouvernement devrait améliorer des programmes qui ont été mis en place dans certaines provinces pour la transition hors de l’industrie du charbon, des programmes « génériques » qui se sont avérés mal conçus et sans sensibilité particulière pour les groupes sous-représentés comme les Autochtones ou les femmes. « Ils n’ont pas été actifs pour la transition équitable en Alberta », critique M. DeMarco.

En tant que productrice d’énergie fossile, cette province serait particulièrement touchée par les lacunes en matière de « transition équitable », tout comme la Saskatchewan, mais aussi la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Le commissaire note que dans le passé, le Canada a connu de catastrophiques transitions économiques, comme l’effondrement de la pêche à la morue à Terre-Neuve-et-Labrador en 1992.

Un autre rapport déposé mardi témoigne du fait que le gouvernement fédéral reste flou dans ses propres plans en matière de réduction de ses GES, en particulier auprès de la Défense nationale, son plus grand émetteur. Le commissaire note aussi que le gouvernement fédéral a surestimé la technologie de l’hydrogène pour réduire les émissions du pays, et juge que le fédéral laisse trop de provinces accorder des rabais sur le prix du carbone à leurs grands émetteurs.