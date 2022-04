Jean Charest promet plus de privé et certaines «normes nationales» en santé

Jean Charest assure qu’il ne dicterait pas quoi faire aux provinces en matière de santé. Mais son plan, dévoilé jeudi, propose des « normes nationales » qu’un observateur conservateur compare à la vision interventionniste de Justin Trudeau. L’aspirant chef conservateur s’inscrit en revanche en droite ligne avec le parti qu’il aspire à diriger en promettant de faire plus de place au privé.

Un gouvernement Charest réécrirait la Loi canadienne sur la santé pour donner davantage de « flexibilité » aux provinces, qui pourraient, notamment, élargir l’offre de services privés. Ces soins seraient toujours couverts par le régime public, comme le sont par exemple les opérations de la hanche ou du genou dans plusieurs provinces. Jean Charest reconnaît qu’il s’attaquerait ainsi à une « vache sacrée ». Mais il estime que le Canada doit « tirer des leçons » de la pandémie et ajuster ses systèmes de santé, pour éviter de nouveaux confinements.

C’est aussi la raison pour laquelle il propose des « standards nationaux » qui permettraient de reconnaître, d’une province à l’autre, l’équivalence des qualifications des travailleurs de la santé de même que d’accélérer cette reconnaissance pour les travailleurs immigrants (comme il l’a fait avec la France lorsqu’il était premier ministre du Québec).

Le plan Charest promet en outre de « créer des normes nationales », en consultation avec les provinces, « de collecte et de partage des données médicales dans le but de mesurer de manière tangible les améliorations et les meilleures pratiques ».

L’ancien premier ministre québécois nie se faire ainsi interventionniste. « On ne peut pas imposer. C’est réellement des compétences provinciales », consent-il. « Là où il faut faire un travail, comme gouvernement fédéral, c’est de créer des incitatifs pour qu’il soit intéressant pour les provinces de souscrire à une telle entente », plaide-t-il.

L’incitatif financier ne serait pas imposé aux provinces. Elles seraient libres d’y renoncer, si elles ne souhaitent pas adopter les normes proposées par Ottawa. « Je ne les pénalise pas. Ce n’est pas comme si je leur enlève de l’argent. Je leur en donne plus si elles participent à une formule », a fait valoir en entrevue M. Charest, jeudi, alors qu’il était de passage à Toronto.

Il s’est ainsi défendu de vouloir dicter, comme Justin Trudeau, des conditions au financement fédéral de la santé.

Un terrain glissant

Le stratège conservateur Rodolphe Husny fait cependant ce parallèle avec le premier ministre libéral, qui a promis des normes nationales pour les soins de longue durée et qui a versé deux milliards de dollars aux provinces pour les aider à réduire leurs listes d’attente en chirurgie.

« Pour quelqu’un qui se targue d’être un ancien premier ministre provincial qui a de l’expérience au sein de la Fédération, M. Charest devrait laisser les provinces faire leurs choix. Il le dit, mais il donne ensuite des incitatifs pour les pousser dans une direction », observe M. Husny. Son plan vise en outre à « réduire les annulations d’interventions chirurgicales » en faisant appel au privé.

La stratégie du camp Charest de présenter plusieurs idées politiques pour se démarquer du rival Pierre Poilievre est cependant habile, de l’avis de M. Husny, puisqu’elle permettra au politicien québécois de reprendre sa ligne d’attaque selon laquelle M. Poilievre n’offre qu’une « campagne de slogans ». L’idée d’élargir la place du privé en santé répond en outre au discours conservateur traditionnel et à la volonté du ministre québécois de la Santé, Christian Dubé.

Pierre Poilievre a de son côté rappelé que les salles d’urgence du Québec débordaient et qu’il fallait y passer des heures d’attente lorsque M. Charest était premier ministre. « Comment lui faire confiance ? » a-t-il gazouillé jeudi. Les autres candidats n’ont pas réagi sur Twitter.

Outre les leçons pandémiques, Jean Charest argue, pour appuyer ses idées de réforme, qu’un rapport du Fonds du Commonwealth classait la qualité des soins de santé au Canada derrière celle de pays alliés. Une étude que citait aussi Justin Trudeau dans son dernier budget pour justifier que toute discussion sur la hausse des transferts en santé porte d’abord sur les « résultats ».

M. Charest n’est pas contre cette demande unanime et « légitime » des provinces de voir Ottawa hausser sa part du financement à 35 % — contre 22 % actuellement. Mais les négociations devront attendre et dépendront de la capacité financière du fédéral, prévient-il, sans se donner d’horizon.

Il affirme qu’il rejetterait les normes libérales en soins de longue durée. Son plan prévoit par ailleurs un fonds d’infrastructures de 10 milliards de dollars pour des hôpitaux, des centres de soins de longue durée ; une commission d’enquête sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau ; des investissements pour favoriser la production canadienne de médicaments, de vaccins et d’équipement de protection personnelle ; et une révision du processus réglementaire de Santé Canada afin d’améliorer l’approvisionnement en médicaments et en vaccins.