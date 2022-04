Justin Trudeau n’a qu’à bien se tenir ces prochains mois

Chaque mercredi, notre correspondante parlementaire à Ottawa Marie Vastel analyse un enjeu de la politique fédérale pour vous aider à mieux le comprendre.

Les libéraux de Justin Trudeau s’apprêtent à taxer encore plus de véhicules énergivores, répètent les conservateurs fédéraux et des Prairies. Il n’en est rien, rétorque le gouvernement depuis une semaine.

Pierre Poilievre, Jason Kenney et leurs acolytes se sont saisis d’une brève recommandation d’un comité consultatif, tirée du plan environnemental de 300 pages du fédéral, pour déployer leur dernière ligne d’attaque contre le gouvernement. Les troupes de Justin Trudeau n’ont qu’à bien se tenir. Les offensives du genre risquent de se multiplier sur plusieurs fronts au cours des prochains mois, non seulement de la part de conservateurs, mais aussi de François Legault, qui voudra clamer son nationalisme en campagne électorale.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, était visiblement agacé de devoir se défendre, bien qu’il n’ait jamais eu l’intention d’élargir l’écoprélèvement mis en place en 2007 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper et imposé aux véhicules les plus polluants. « Ce genre de politique divise », a lancé le ministre, raillant les conservateurs. « Une recommandation dans un rapport de la part d’un comité indépendant n’est pas une politique gouvernementale », a-t-il gazouillé.

Le candidat à la chefferie conservatrice fédérale Pierre Poilievre venait de l’accuser de vouloir « imposer des milliers de dollars en nouvelles taxes à quiconque s’achète une camionnette ». Un reproche partagé par son parti. Jason Kenney — qui connaîtra le 18 mai le résultat de son vote de confiance à la chefferie du Parti conservateur uni de l’Alberta — déplorait quant à lui la « taxe punitive de la coalition Parti libéral-NPD contre les travailleurs qui s’achètent une camionnette ».

Les deux hommes ont en commun de briguer ou d’espérer conserver la chefferie de leur formation. Et quoi de mieux pour mobiliser leurs troupes que de s’en prendre aux libéraux, et plus particulièrement à Justin Trudeau.

« C’est toujours une stratégie gagnante en Alberta de s’attaquer au gouvernement fédéral libéral », explique Janet Brown, sondeuse et commentatrice politique. Et c’est d’abord en associant sa rivale néodémocrate, Rachel Notley, à Justin Trudeau que Jason Kenney peut espérer sauver sa peau, ce qui semble loin d’être acquis. Une course à la chefferie pour le remplacer donnerait ensuite assurément lieu à d’autres débats sur l’identité du leader albertain qui serait le mieux placé pour tenir tête à Ottawa.

Justin Trudeau ne sera donc pas laissé tranquille de sitôt en Alberta. Et la course à la chefferie du Parti conservateur fédéral se poursuit jusqu’au 10 septembre.

Un nationalisme réaffirmé

Au même moment, ce sera au tour du premier ministre François Legault de briguer un deuxième mandat, dans la campagne en vue des élections du 3 octobre.

La stratégie de la Coalition avenir Québec risque peu de déroger à celle de 2018. Cette année-là, le parti avait réclamé les pleins pouvoirs en immigration pour, notamment, protéger le français au Québec. M. Legault n’ayant toujours pas eu gain de cause, il y a fort à parier qu’il reviendra à la charge, d’autant plus que la pénurie de main-d’œuvre qui perdure lui donnera une nouvelle poignée.

En santé, la hausse du transfert fédéral n’a toujours pas été octroyée non plus. Le plus récent budget du gouvernement prévenait même les provinces que « toute discussion » sur la question « portera sur la production de meilleurs résultats en matière de soins de santé ».

« Évidemment, le positionnement nationaliste va rester par rapport au fédéral », avoue-t-on du côté de Québec. Ce qui laisse présager quelques flèches décochées contre le gouvernement Trudeau — que François Legault qualifiait à tout rompre de « centralisateur » lors des élections fédérales cet automne.

« On ne va pas se lancer dans une surenchère de propositions nationalistes », indique une source québécoise. Cette personne reconnaît toutefois aussi qu’il n’est jamais idéal pour un gouvernement de simplement faire campagne sur son bilan ; on peut donc s’attendre à de nouvelles promesses dans les dossiers de prédilection de la CAQ. « On va poursuivre dans la continuité des thèmes des quatre dernières années. »

Une accalmie en Ontario

Le seul répit dont devrait profiter Justin Trudeau viendra de l’Ontario. Le premier ministre Doug Ford est en bons termes avec Ottawa depuis des mois. Les reproches que s’envoyaient mutuellement les deux premiers ministres lors de la campagne ontarienne de 2018 sont chose du passé.

Doug Ford est en tête dans les sondages, il n’a pas la personnalité combative de Pierre Poilievre ou de Jason Kenney, et il a besoin du vote provincial des partisans de Justin Trudeau au fédéral.

Le PLC récolte 38 % des appuis en Ontario, contre 34 % pour les conservateurs fédéraux. Mais dans la grande région de Toronto, qui rassemble près de 60 % de la population de la province, les libéraux fédéraux obtiennent 43 % des intentions de vote, soit 10 points de plus que le PCC, selon un sondage Abacus publié la semaine dernière.

« Doug Ford a besoin d’attirer les électeurs centristes, les électeurs libéraux fédéraux. Alors il ne fera pas campagne contre Justin Trudeau, car cela aliénerait ces appuis », explique une source qui a longtemps été stratège chez les conservateurs et proche du camp Ford.

Reste que Justin Trudeau devra affronter des vents de face venus d’Ottawa, de l’Ouest et du Québec au cours des six prochains mois. L’épouvantail d’une « taxe des camionnettes » a beau avoir été vain, cela n’a pas empêché les conservateurs de le brandir pendant des jours. Les libéraux feraient bien de se préparer à en braver de nouveaux.