Budget fédéral: des milliards en deçà des attentes en défense

Les forces canadiennes et la guerre en Ukraine se sont méritées un chapitre complet du budget fédéral, mais les sommes promises par Ottawa n’atteignent pas les attentes que la ministre de la Défense avait elle-même laissé planer. Certes, la Défense nationale voit ses budgets bonifiés de huit milliards de dollars. Mais cette somme n’est même pas suffisante pour rattraper le retard déjà accusé. Pour la suite, le gouvernement annonce une grande révision de sa politique de défense qui pourrait s’accompagner d’investissements supplémentaires.

Sur ces huit milliards de dollars promis dès cette année sur cinq ans, six milliards seront versés pour « respecter les priorités » de la Défense auprès de ses alliés de l’OTAN, en matière de défense continentale avec le Commandement de la défense aérienne de l’Amérique du Nord (NORAD) et pour ses Forces canadiennes. Le budget n’offre pas plus de détails. On prévoit 1,3 milliard de dollars en amortissement restant, puis des investissements de 1,4 milliard $ par année après les premiers cinq ans.

S’ajoutent 875,2 millions sur cinq ans consacrés à la cybersécurité, par le biais du Centre de sécurité des télécommunications. Le CST mènera des opérations pour déceler et contrer les cyberattaques au pays, aider à parer les infrastructures essentielles contre ces attaques, de même que les systèmes gouvernementaux, ministères et sociétés d’État. La lutte contre les cybermenaces — qui ont augmenté, notamment de la part d’État étranger ces dernières années, rapportait le CST — sera par après financée à hauteur de 238 millions par année. Le CST créera enfin un programme de chaires de recherches, afin de financer la recherche universitaire, à coup de 17,7 millions sur cinq ans suivis de d’investissements de 5,5 millions par année.

L’expert en matière de défense David Perry reconnaît qu’une hausse du budget de la Défense de huit milliards de dollars est significative. « Mais c’est seulement à peu près quatre fois plus que dans le budget de l’an dernier, alors que la Russie n’avait pas envahi l’Ukraine et que personne ne parlait d’atteindre la cible de 2 % du PIB visée par l’OTAN », note le président du l’Institut canadien des affaires mondiales.

En tenant compte des nouveaux investissements annoncés jeudi, les dépenses militaires du Canada atteindront environ 1,5 % du PIB en 2026-2027.

Investir, mais de façon « responsable »

Pourtant, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a elle-même déploré un « monde plus dangereux », dans son discours budgétaire aux Communes, et argué que « les démocraties du monde entier, y compris la nôtre, pourront être en sécurité seulement lorsque le tyran russe et ses armées seront vaincus ».

« La situation dans le monde a changé. Et il est nécessaire de dépenser davantage », a-t-elle convenu en conférence de presse lors du huis clos budgétaire. L’enveloppe de la Défense a d’ailleurs été revue à la hausse suite à l’invasion russe en Ukraine. « Mais il est important de faire des dépenses de manière planifiée et efficace », a-t-elle insisté.

M. Perry évalue que les sommes annoncées auraient à peine suffi à rattraper le retard déjà encouru en termes d’embauche de personnel, d’approvisionnement d’équipement et de maintenance du matériel existant. « Ce n’est certainement pas assez si l’on veut moderniser le NORAD et répondre aux demandes de l’OTAN », a-t-il déploré.

Le budget promet toutefois en outre une grande révision de la politique de défense canadienne pour tenir compte des « priorités internationales plus larges » et de « l’environnement mondial qui a changé ». La dernière remonte à 2017, lorsque le gouvernement Trudeau avait prévu bonifier ses budgets de 70 % sur dix ans pour atteindre 32,7 milliards en 2026. Celui-ci devait atteindre 25 milliards cette année (avant les ajouts de l’énoncé budgétaire 2022).

« Il y aura de la pression pour que la révision de la politique de défense livre non seulement des promesses détaillées mais aussi de l’argent supplémentaire », prédit M. Perry.

Encore de l’aide pour l’Ukraine

Le budget fédéral promet par ailleurs 500 millions $ cette année pour envoyer encore davantage d’aide militaire en Ukraine. Les réserves de l’armée canadienne ayant cependant déjà été puisées, le gouvernement évaluera s’il procède à de nouveaux approvisionnements que l’armée canadienne enverrait ensuite aux forces du président Volodymyr Zelensky, ou s’il procède à des achats par le biais de partenaires commerciaux qui enverraient le matériel en Ukraine.

Ottawa offrira encore jusqu’à un milliard de dollars en prêt au gouvernement ukrainien — qui s’ajouteraient aux 620 millions $ déjà octroyés sous cette forme cette année.

Pour lutter contre la désinformation, de façon générale, le budget prévoit 23,4 millions sur cinq ans par le biais d’une initiative du G7 (13,4 millions) puis du Bureau du conseil privé (10 millions).

Le budget consacre enfin encore des sommes à la promesse de changement de culture du gouvernement au sein des Forces armées. Une somme de 100 millions $ sur six ans (à compter de l’an dernier) est promise à cette fin, notamment pour moderniser le système de justice militaire. D’autres investissements pourraient suivre le dépôt du rapport de l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour sur les inconduites sexuelles dans l’armée, attendu le mois prochain.

Et 144 millions sont promis sur cinq ans pour bonifier les programmes de santé et de conditionnement physique des femmes au sein des FAC.