Que peut-on attendre du budget fédéral?

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau déposera son budget jeudi, à Ottawa. Que peut-on attendre du prochain exercice financier fédéral, qui sera dévoilé en fin de journée ? Voici quelques éléments à surveiller.

1. L’influence du Nouveau Parti démocratique

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’est récemment engagé à appuyer le Parti libéral — et ainsi à le maintenir au pouvoir dans un contexte minoritaire — en échange de politiques progressistes.

Comme cela est stipulé dans l’entente entre le premier ministre Justin Trudeau et le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, passée en mars, le NPD tient fortement à ce que le nouveau budget contienne les premières étapes des régimes nationaux d’assurance médicaments et de soins dentaires. Le budget pourrait également prévoir un supplément unique de 500 dollars à l’Allocation canadienne d’aide au logement, qui pourrait être renouvelé dans les années à venir si les problèmes de coût de la vie persistent, selon l’entente entre les deux partis.

Cet exercice budgétaire s’apparentera à un numéro d’équilibriste pour la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui devra satisfaire aux exigences du Nouveau Parti démocratique (NPD), sans s’aliéner ses troupes, qui plaident pour une rigueur financière au sortir de la pandémie. Une députée libérale en entrevue au Droit a même appelé à un budget « prudent ».

2. Une marge de manœuvre

Pour amortir le coût de certains nouveaux programmes, les libéraux pourraient bénéficier d’une certaine marge de manœuvre, puisque l’économie rebondit plus rapidement que prévu et que la hausse des prix du pétrole et de l’inflation devrait gonfler les résultats financiers du gouvernement. Dans ses derniers budgets, le gouvernement Trudeau a rarement fait du retour à l’équilibre une priorité. Reste à voir s’il profitera du fait d’avoir le vent en poupe pour y parvenir cette fois-ci.

Selon la dernière mise à jour économique du Canada déposée en décembre dernier, le déficit fédéral s’élevait à près de 145 milliards de dollars canadiens pour l’année financière qui s’achève, et pourrait baisser à environ 60 milliards cette année.

3. Dépenses militaires

Ottawa devrait par ailleurs augmenter ses dépenses militaires dans ce nouveau budget, sans nécessairement satisfaire à la cible de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) voulant que les pays membres de l’alliance consacrent au moins 2 % de leur PIB à la défense. Les investissements devraient néanmoins être « majeurs », d’après des sources libérales. Selon CBC News, Ottawa pourrait injecter jusqu’à 8 milliards de dollars d’argent neuf dans le ministère de la Défense nationale pour améliorer la capacité militaire nord-américaine.

Actuellement, le Canada consacre environ 1,36 % de son PIB aux dépenses militaires, selon les dernières données de l’OTAN. C’est bien en deçà du niveau des États-Unis qui ont consacré 3,57 % de leur PIB à la défense en 2021 — soit plus de 811 milliards de dollars américains. En comparaison, le Canada a dépensé environ 27 milliards de dollars américains cette même année, toujours selon l’OTAN.

4. Taxe sur le bénéfice des grandes banques

Le gouvernement fédéral pourrait aussi hausser le taux d’imposition des sociétés pour les plus grandes banques et compagnies d’assurances du pays sur les bénéfices annuels supérieurs à 1 milliard de dollars canadiens — une promesse formulée par le Parti libéral lors de la campagne électorale de 2021, et réitérée le mois dernier dans l’entente avec le NPD.

Dans le cadre de cette entente, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu’il irait de l’avant « à court terme en ce qui concerne les modifications de l’impôt sur les institutions financières qui ont fait de gros profits pendant la pandémie ».

Les libéraux estiment que cette mesure fiscale rapporterait environ 1,2 milliard de dollars par année dans les coffres de l’État.

Avec La Presse canadienne

Un Commissaire à l’enfance annoncé? C’est une de ces promesses qui ne coûtent pas trop cher au gouvernement, mais qui ne semblent jamais se concrétiser le jour du budget. Les défenseurs des droits des enfants et des jeunes espèrent que cela changera cette semaine et que les libéraux honoreront leur engagement de la campagne de 2015 de créer un commissaire à l’enfance. Des groupes tels que Les enfants d’abord Canada et l’UNICEF ont demandé un financement annuel de 8 millions $ pour l’organisme qui ferait le suivi et rendrait compte de la manière dont le gouvernement fédéral respecte ses obligations envers les enfants en vertu du droit international et des promesses nationales. La Presse canadienne