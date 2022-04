La ministre Anand promet des «investissements robustes» pour la défense nord-américaine

La ministre de la Défense, Anita Anand, promet d’introduire un « ensemble d’investissements robustes » pour les systèmes vieillissants de défense de l’Amérique du Nord dans les mois à venir.

Cette promesse fait suite à des années d’avertissements de responsables militaires et d’experts sur l’état du réseau défensif du continent, dont certaines parties sont désormais obsolètes.

Les avertissements ont un nouveau sentiment d’urgence alors que les tensions entre l’Occident et la Russie continuent de croître à cause de l’invasion de l’Ukraine par cette dernière.

Le Canada subit également d’intenses pressions pour dépenser davantage dans son armée, beaucoup s’attendant à de nouveaux fonds pour la défense dans le budget fédéral de cette semaine.

Mme Anand dit qu’elle a eu plusieurs discussions avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et qu’elle poursuivra la mise à niveau du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) de concert avec Washington.

Cette mise à niveau devrait inclure des mesures pour protéger l’espace aérien et le territoire maritime de l’Amérique du Nord, mais aussi pour détecter et se défendre contre les menaces de l’espace et du cyberespace.